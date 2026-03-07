Sürücünün ehliyeti bir gün önce yapılan denetimde 160 bin lira ceza ile birlikte geri alınmıştı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ehliyeti bir gün önce alınan sürücü, yeniden alkollü şekilde direksiyon başına geçince polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye yaklaşık 200 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç yediemin otoparkına çekildi.

3.30 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI



İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 07 AOC 194 plakalı araç durduruldu. Araç sürücüsü Özcan Y.'nin yapılan alkol kontrolünde 3.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ehliyeti 1 gün önce alınan alkollü sürücüye idari para cezası uygulandı. (Haberin fotoğrafları İHA'ya aittir.)

EHLİYETİ BİR GÜN ÖNCE ALINMIŞ



Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin bir gün önce alkollü araç kullanması nedeniyle geri alındığı ve yapılan denetimde sürücüye 160 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.



ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 200 BİN LİRA CEZA

Ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullandığı belirlenen sürücüye trafik ekiplerince çeşitli maddelerden 200 bin lira idari para cezası kesildi. Araç ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.