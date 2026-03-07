CANLI YAYIN
Akıllanmadı direksiyon başına geçti: Ehliyeti 1 gün önce alınan alkollü sürücüye ceza üstüne ceza

Antalya’da ehliyeti bir gün önce alınan sürücü yeniden alkollü olarak direksiyon başına geçince 200 bin TL ceza yedi. Sürücünün önceki gün de 160 bin TL cezaya çarptırıldığı öğrenildi.

  • Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ehliyeti bir gün önce alkollü araç kullanımı nedeniyle alınan sürücü Özcan Y., 3.30 promil alkollü olarak yeniden direksiyon başında yakalandı.
  • Sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan toplam 200 bin lira idari para cezası kesildi.
  • Trafik ekipleri tarafından İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yapılan denetimde 07 AOC 194 plakalı araç durduruldu.
  • Sürücünün ehliyeti bir gün önce yapılan denetimde 160 bin lira ceza ile birlikte geri alınmıştı.
  • Araç çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ehliyeti bir gün önce alınan sürücü, yeniden alkollü şekilde direksiyon başına geçince polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye yaklaşık 200 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç yediemin otoparkına çekildi.

3.30 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 07 AOC 194 plakalı araç durduruldu. Araç sürücüsü Özcan Y.'nin yapılan alkol kontrolünde 3.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ehliyeti 1 gün önce alınan alkollü sürücüye idari para cezası uygulandı. (Haberin fotoğrafları İHA'ya aittir.)

EHLİYETİ BİR GÜN ÖNCE ALINMIŞ

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin bir gün önce alkollü araç kullanması nedeniyle geri alındığı ve yapılan denetimde sürücüye 160 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 200 BİN LİRA CEZA
Ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullandığı belirlenen sürücüye trafik ekiplerince çeşitli maddelerden 200 bin lira idari para cezası kesildi. Araç ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

