CANLI YAYIN
Geri

Adana’da karısını iple boğarak öldürdü: Hiçbir şey hatırlamıyorum

Adana’da tartıştığı eşini iple boğan adamın ifadesi kan dondurdu. Eşler arasında ailevi nedenlerden dolayı çıkan kavgada katil eş karısını önce darp etti sonra iple boğdu. Polise ihbarda bulunarak cinayet işlediğini itiraf eden zanlı sorgusunda; “Kavga sırasında karımı ittim, yere düştü. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum, pişmanım" dedi. Zanlı 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Giriş Tarihi:
Adana’da karısını iple boğarak öldürdü: Hiçbir şey hatırlamıyorum
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Adana'nın Sarıçam ilçesinde Naim Aladağ (53), ailevi nedenlerle tartıştığı eşi Nesrin Aladağ'ı (48) önce darp edip ardından iple boğarak öldürdü.
  • Olay 5 Mart günü saat 23.30 sıralarında Elif Su Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi ve Naim Aladağ polisi arayarak cinayet işlediğini bildirdi.
  • Nesrin Aladağ'ın cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek defnedildi.
  • Naim Aladağ ifadesinde eşini ittiğini ve yere düştüğünü söyleyerek sonrasını hatırlamadığını iddia etti.
  • Naim Aladağ 'kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Adana'da ailevi nedenlerle tartıştığı eşi Nesrin Aladağ'ı (48) iple boğan Naim Aladağ (53) ifadesinde, "O gece de kavga sırasında karımı ittim, yere düştü. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum, pişmanım" dedi.

Karısını iple boğdu: "Hiçbir şey hatırlamıyorum" savunması yaptı

Tartıştığı eşini önce darp etti sonra iple boğarak öldürdü. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir.)

ÖNCE DARP ETTİ SONRA İPLE BOĞDU

Olay, 5 Mart günü saat 23.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. İşçi emeklisi Naim Aladağ ile 3 çocuğunun annesi ev kadını Nesrin Aladağ arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Naim Aladağ, Nesrin Aladağ'ı önce darp etti ardından iple boğdu. Aladağ daha sonra polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polise teslim olan Naim Aladağ, sorgusu için emniyete götürüldü. Nesrin Aladağ'ın cansız bedeni de otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan Nesrin Aladağ'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak defnedildi.

Adana’da karısını iple boğarak öldürdü: Hiçbir şey hatırlamıyorum-2

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Naim Aladağ emniyette verdiği ifadede, "Bir süredir ailevi nedenlerden dolayı tartışıyorduk. O gece de kavga sırasında karımı ittim, yere düştü. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum, pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Naim Aladağ, adliyeye sevk edildi. 'Kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılan Aladağ, tutuklandı.

Adana’da karısını iple boğarak öldürdü: Hiçbir şey hatırlamıyorum-3

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler