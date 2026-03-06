Ankara'da yaşayan iş insanı Cevdet Ateş, Osmanlı dönemindeki 'Zimem Defteri' geleneğine katılmaya karar verdi. Memleketi Bingöl'ün merkez ve Genç ilçelerinde 100'ün üzerindeki dar gelirli aileleri tespit etti. Onlara ait bakkal ve fırındaki yaklaşık 3 milyon TL'lik borçlarını ödedi. Asistanları aracılığıyla iş yerleriyle görüşen Ateş, ayrıca muhtarlara da ihtiyaç sahiplerine dağıtmaları için çeşitli miktarlarda 14 bin alışveriş kartı teslim etti.

Zimem Defteri Geleneği Yaşatıldı: 3 Milyon TL’lik Borç Kapandı (Fotoğraf Takvim'den alınmıştır)

'YURTLAR DA DESTEKLENDİ'

Asistanlarından Ümit Emektar,"Her sene olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Gerek marketlerdeki, gerek fırınlardaki borçları kapatırken, bir yandan da alışveriş kartlarıyla destek sağlıyoruz. Osmanlı'dan kalan bu güzel yardımlaşma geleneğini yaşatmak amacıyla buradayız. Bu yıl yaklaşık 3 milyon TL tutarında dar gelirli ailelerin bakkal borcunu kapattık. Kentteki Kur'an kursları ve öğrenci yurtlarını da imkanlar dahilinde destekliyoruz" dedi.

Cevdet Ateş'in asistanı Ümit Emektar, "Elimizden geldiğince dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz"dedi.