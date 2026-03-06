CANLI YAYIN
Türk Telekom Prime kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte kazananlar

Türk Telekom’un Prime müşterilerine yönelik kampanyasında yapılan çekilişle Apple iPhone 17 Pro Max, MacBook Air, iPad, AirPods ve HomePod gibi ödülleri kazanan asıl ve yedek talihliler belli oldu. Çekilişe 23 bin 859 kişi katıldı. İşte kazananlar ve yedek talihliler...

Türk Telekom'un Prime müşterilerine yönelik düzenlediği kampanyanın çekiliş sonuçları açıklandı. Çekiliş kapsamında Apple iPhone 17 Pro Max, MacBook Air, iPad, AirPods ve HomePod gibi çeşitli teknoloji ürünlerini kazanan asıl ve yedek talihlilerin isimleri belli oldu.

İşte asil ve yedek talihliler...

ASİL TALİHLİLER

SıraAd SoyadİlÖdül
1Elif Erdün-Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB
1Ömer Güvenİstanbul13-inch MacBook Air (M2, 16GB, 256GB)
1Gün Nurol HasanoğluKocaeliApple AirPods Max
1Eyüp AltunİstanbulApple iPad 10. Nesil WiFi
1Mehmet AvcıAdıyamanAirPods Pro 2. Nesil
2Betül BayraktarÇanakkaleAirPods Pro 2. Nesil
1Hüseyin Turap BağcıKonyaApple HomePod Mini

YEDEK TALİHLİLER

SıraAd SoyadİlÖdül
1Kaan OrhanAfyonkarahisarApple iPhone 17 Pro Max 256 GB
1Ahmet Büdüş-13-inch MacBook Air (M2, 16GB, 256GB)
1Zafer Caner-Apple AirPods Max
1Salim Can Evkuran-Apple iPad 10. Nesil WiFi
1Ünal Can Karabostan-AirPods Pro 2. Nesil
2Safiye DamaksızAdanaAirPods Pro 2. Nesil
1Baran SürekİzmirApple HomePod Mini

NOT:

Bu kampanya MPİ'nin 23.01.2026 tarihli ve E-40453693-255.01.02-83983 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 2.03.2026 tarihinde yapılan çekilişe 23.859 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asıl talihlilerin ikramiyelerini almak için 21.03.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 5.04.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgilerini (02.00–00.00 arası dâhilinde, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da 02 Tanıtım Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine) şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olarak belirtilmeyen ya da mail ile gelen gecikmelerden Postada meydana gelen gecikmelerden TT Mobil İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik ya da bilinemeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiyelerin son teslim tarihi 30.04.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

