YEDEK TALİHLİLER

Sıra Ad Soyad İl Ödül 1 Kaan Orhan Afyonkarahisar Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB 1 Ahmet Büdüş - 13-inch MacBook Air (M2, 16GB, 256GB) 1 Zafer Caner - Apple AirPods Max 1 Salim Can Evkuran - Apple iPad 10. Nesil WiFi 1 Ünal Can Karabostan - AirPods Pro 2. Nesil 2 Safiye Damaksız Adana AirPods Pro 2. Nesil 1 Baran Sürek İzmir Apple HomePod Mini

NOT:

Bu kampanya MPİ'nin 23.01.2026 tarihli ve E-40453693-255.01.02-83983 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 2.03.2026 tarihinde yapılan çekilişe 23.859 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asıl talihlilerin ikramiyelerini almak için 21.03.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 5.04.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgilerini (02.00–00.00 arası dâhilinde, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da 02 Tanıtım Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine) şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olarak belirtilmeyen ya da mail ile gelen gecikmelerden Postada meydana gelen gecikmelerden TT Mobil İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik ya da bilinemeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiyelerin son teslim tarihi 30.04.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.