Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 26 Temmuz 2025'te meydana gelen kazada TIR şoförü Mehmet Acet'in kullandığı araç arızalanıp kontrolsüz hareket ederek Avukat Mehmet Mesut Karslıoğlu'nun ölümüne, İrem Karatutlu'nun iki bacağını kaybetmesine neden oldu.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi ikinci duruşmada taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanan Mehmet Acet'in tahliyesine karar verdi.

Cumhuriyet savcısı mevcut deliller ve istenen ceza göz önüne alındığında sanığın kaçma şüphesi olduğunu belirterek tutukluluk halinin devamını talep etmişti.

İki bacağını kaybeden İrem Karatutlu sosyal medya hesabından sorumluların özgür şekilde yargılanmasının adalet duygusunu ve vicdanını derinden sarstığını belirterek karara tepki gösterdi.

Mahkeme davayı 3 Haziran tarihine erteledi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde önüne kattığı araçları sürükleyerek Avukat Mehmet Mesut Karslıoğlu'nun (78) ölümüne, İrem Karatutlu'nun da (25) bacaklarını kaybetmesine neden olan TIR şoförü Mehmet Acet, tahliye edildi. Gaziantep'te ölüme ve yaralanmaya sebep olan şoför tahliye edildi. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir.)

TAG Otoyolu'nun Aslan Tüneli çıkışında 26 Temmuz 2025'te meydana gelen kazada; iddiaya göre Mehmet Acet'in kullandığı 63 LC 463 plakalı TIR arızalandı. Acet, arızayı gidermek için aşağıya inmesinin ardından TIR birden hareket etti ve tünelin çıkışında park halindeki motosikletlilere ve kurtarıcıya çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI TIR, önüne kattığı araçları yaklaşık 500 metre sürükledikten sonra durdu. Kazada motosiklet sürücülerinden Avukat Mehmet Mesut Karslıoğlu hayatını kaybederken İrem Karatutlu ile Ali Demirci yaralandı. TIR'ın altında kalan İrem Karatutlu'nun iki bacağı ise kaldırıldığı hastanede ampute edildi.