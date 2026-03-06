Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde verdiği "izin müjdesi" için yasa süreci başlatıldı. Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya uzatan, tüm babaların doğum iznini 10 gün yapan ve 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini içeren kanun teklifi, önceki gün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Bakan Göktaş, teklife ilişkin yaptığı paylaşımda, "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonunu ileriye taşıyacak önemli bir adımın daha atıldığını belirtti."Teklif ile doğum ve babalık izinleri artıyor, koruyucu aile izni geliyor. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi hayata geçiyor"diyen Göktaş, aileyi güçlendiren, çocukları koruyan ve ebeveynleri destekleyen çalışmalarla milletin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Aileyi güçlendiren 10 maddelik teklif TBMM'de (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

AKTARMA İMKANI

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, askeri personel, hakim, savcılar, sözleşmeli personel de dahil olmak üzere kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneler için doğum izni süresini, doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkardıklarını söyledi.

Doğum öncesi kullanılan 8 haftalık izne işaret eden Usta, "Annenin talebi doğrultusunda, son iki haftaya kadar da çalışma iznini vererek, 6 haftasını doğum sonrasına aktarma imkanı veriyoruz. Koruyucu ailelerimize 10 günlük süre vererek, koruyucu aileliğin de teşvik edilmesini amaçlıyoruz" dedi. Usta, teklifle, evlat edilenlere verilen izinlerin askeri personele de tanındığını dile getirdi.

Düzenlemenin TBMM sürecinin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor. Hamilelerin, yeni anne olanların heyecanla beklediği izin düzenlemesi, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.