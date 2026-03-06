5 yaşındaki Gülşah Çiftçioğlu, Ankara'da yapılan deri nakli operasyonuyla sağlığına kavuştu (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

GÜLŞAH'IN ÇENESİ BOYNUNDAN AYRILDI

Çene kısmı boynuna yapışan Gülşah Çiftçioğlu, uzun süre hastanede tedavi gördü. Yapışıklık nedeniyle hareket kısıtlılığı meydana gelen Gülşah, Ala Hayat Minik Masumlar Derneği (AHMİMDER) tarafından tedavi için Ankara'ya getirildi. Burada özel bir hastanede ameliyata alınan Gülşah'ın çenesi boynundan ayrıldı. Deri nakli operasyonuyla boyun ve çene bölgesindeki yanığa bağlı hareket kısıtlılığı giderildi. Fizik tedavi süreci devam eden Gülşah, artık annesini öpebiliyor.