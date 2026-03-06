Mersin'de Çiftçioğlu ailesi, 1.5 yıl önce yaylaya giderken otomobilleri arıza yaptı. Radyatör kapağı, açılmak istenirken basınç nedeniyle patladı. Patlamada ailenin 5 yaşındaki kızları Gülşah'ın vücudunda ağır yanıklar oluştu.
GÜLŞAH'IN ÇENESİ BOYNUNDAN AYRILDI
Çene kısmı boynuna yapışan Gülşah Çiftçioğlu, uzun süre hastanede tedavi gördü. Yapışıklık nedeniyle hareket kısıtlılığı meydana gelen Gülşah, Ala Hayat Minik Masumlar Derneği (AHMİMDER) tarafından tedavi için Ankara'ya getirildi. Burada özel bir hastanede ameliyata alınan Gülşah'ın çenesi boynundan ayrıldı. Deri nakli operasyonuyla boyun ve çene bölgesindeki yanığa bağlı hareket kısıtlılığı giderildi. Fizik tedavi süreci devam eden Gülşah, artık annesini öpebiliyor.