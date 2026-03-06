CANLI YAYIN
Deri Nakliyle Sağlığına Kavuştu: Küçük Gülşah Artık Annesini Öpebiliyor

5 yaşındaki Gülşah Çiftçioğlu’nun kaza sonucu çene kısmı boynuna yapıştı. Hareket edemeyen kızın boynu ve çenesi deri nakliyle ayrıldı. Gülşah artık annesini öpebiliyor.

Mersin'de Çiftçioğlu ailesi, 1.5 yıl önce yaylaya giderken otomobilleri arıza yaptı. Radyatör kapağı, açılmak istenirken basınç nedeniyle patladı. Patlamada ailenin 5 yaşındaki kızları Gülşah'ın vücudunda ağır yanıklar oluştu.

5 yaşındaki Gülşah Çiftçioğlu, Ankara'da yapılan deri nakli operasyonuyla sağlığına kavuştu (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

GÜLŞAH'IN ÇENESİ BOYNUNDAN AYRILDI

Çene kısmı boynuna yapışan Gülşah Çiftçioğlu, uzun süre hastanede tedavi gördü. Yapışıklık nedeniyle hareket kısıtlılığı meydana gelen Gülşah, Ala Hayat Minik Masumlar Derneği (AHMİMDER) tarafından tedavi için Ankara'ya getirildi. Burada özel bir hastanede ameliyata alınan Gülşah'ın çenesi boynundan ayrıldı. Deri nakli operasyonuyla boyun ve çene bölgesindeki yanığa bağlı hareket kısıtlılığı giderildi. Fizik tedavi süreci devam eden Gülşah, artık annesini öpebiliyor.

