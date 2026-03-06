Çanakkale'de trafikte başlayan kavgada 3 şahıs polis memurunu döverek beylik tabancasını gasp etti.
Sivil halde aracıyla trafikte seyreden polis memuru yol verme meselesi yüzünden 3 kişi ile tartıştı. Dün gece 01.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Deniz Sokak'ta yol verme kavgası sebebiyle yaşanan saldırıda polis memuru yaralandı.
İddiaya göre Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik şubede görevli polis memuru İ.C. sivil halde trafikte seyir halindeyken yol verme sebebiyle 3 gençle sözlü tartışmaya başladı. Tartışma çevredeki sürücülerin araya girmesiyle sona erdi. Ancak polis memuru İ.C. kısa süre sonra tekrar olay yerine geldi.
ÖNCE DÖVDÜLER SONRA GASP ETTİLER
Sabah'tan Cennete Üstemel'in haberine göre; sözlü tartışmanın kısa sürede büyüdü. İddiaya göre İ.C.'yi araçtan zorla indiren grup, polis memuruna saldırdı. Aldığı darbeler sonrası yere yığılan İ.C. baygınlık geçirirken, 3 saldırgan polisin beylik tabancasını gasp ederek olay yerinden kaçtı.
KISA SÜREDE YAKALANDILAR
Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan İ.C., taburcu olmasının ardından karakola müracaat ederek saldırganlardan şikayetçi oldu. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis, olaya karıştıkları belirlenen Saruhan T., Ali Atacan, T ve Efe C.'yi kısa sürede yakaladı.
SALDIRGANLAR SUÇLARINI İTİRAF ETTİ
Silahın polis memuruna ait olduğunu fark eden saldırganlar tabancayı boş araziye gömdüklerini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saruhan T., Ali Atacan T. ve Efe C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.