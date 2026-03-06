Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde sivil halde trafikte seyreden polis memuru İ.C., yol verme tartışması sonucu 3 kişi tarafından dövülerek beylik tabancası gasp edildi.

Saldırganlar Saruhan T., Ali Atacan T. ve Efe C., güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek kısa sürede yakalandı.

Şüpheliler tabancayı boş araziye gömdüklerini itiraf etti ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Barbaros Mahallesi Deniz Sokak'ta dün gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Yaralanan polis memuru İ.C. hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu ve karakola müracaat ederek şikayetçi oldu.

ÖNCE DÖVDÜLER SONRA GASP ETTİLER Sabah'tan Cennete Üstemel'in haberine göre; sözlü tartışmanın kısa sürede büyüdü. İddiaya göre İ.C.'yi araçtan zorla indiren grup, polis memuruna saldırdı. Aldığı darbeler sonrası yere yığılan İ.C. baygınlık geçirirken, 3 saldırgan polisin beylik tabancasını gasp ederek olay yerinden kaçtı.