Bayırbucak’ta 500 kişiyi buluşturan kardeşlik iftarı: Özgür Suriye için verilen mücadeleye tüm dünya şahit oldu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından, Bayırbucak’ta Suriyeli soydaşlarla bağların kuvvetlendirilmesi amacıyla iftar programı düzenlendi. İftar programında Burç İslam kasabasındaki soydaşlar, şehit aileleri, Türkiye mezunları, ihtiyaç sahipleri ve bölge halkı bir araya geldi. Programda konuşan YTB Başkanı Abdulhadi Turus; Suriye’nin savaş, sürgün, yıkım görmesine rağmen kardeşliğini kaybetmediğini yıllarca hak mücadelesi için yaşanan acılara tüm dünyanın şahit olduğunu ifade etti. Özellikle özgür Suriye’yi unutmayan ve unutturmayan kişinin Başkan Erdoğan olduğunun altını çizdi.

  • YTB, Suriye'nin Bayırbucak bölgesindeki Burç İslam kasabasında 500 kişilik iftar programı düzenledi.
  • YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Suriye'nin son 13 yılda ağır bir imtihandan geçtiğini ancak onurunu ve kardeşliğini kaybetmediğini belirtti.
  • Turus, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Suriye'yi uluslararası platformlarda güçlü şekilde dile getirdiğini aktardı.
  • Lazkiye Valisi Muhammed Osman, programın Suriye ve Türkiye halkları arasındaki yakınlaşmayı güçlendireceğini vurguladı.
  • Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, iftar programının birlik ve dayanışmaya önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Suriye'nin Bayırbucak bölgesindeki Burç İslam kasabasında soydaşlarımızın, şehit ailelerinin, Türkiye mezunlarının, ihtiyaç sahiplerinin ve bölge halkının katılımıyla 500 kişilik bir iftar programı düzenledi.


Bacırbucak'ta kardeşlik ve dayanışma sofrası kuruldu. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Düzenlenen iftar programı ile Suriyeli soydaşlarla bağların kuvvetlendirilmesi, Türkiye mezunları ile bir araya gelinmesi ve bölgedeki ileri gelenlerle iletişim kanallarının güçlendirilmesi amaçlandı.

SURİYE KARDEŞLİĞİNİ KAYBETMEDİ

Programda konuşan YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Suriye'nin son 13 yılda ağır bir imtihandan geçtiğini belirterek, "Savaş gördü, sürgün gördü, yıkım gördü. Ama onurunu kaybetmedi. Kimliğini kaybetmedi. Kardeşliğini kaybetmedi." dedi.

ÖZGÜR SURİYE İÇİN VERİLEN MÜCADELEYE TÜM DÜNYA ŞAHİT OLDU

Turus, yıllarca süren çetin hak mücadelesinde yaşanan acıların ve çekilen çilelerin özgür, inancını ve ruhunu koruyan bir Suriye için verildiğine tüm dünyanın şahit olduğunu ifade ederek, "Bu uğurda canını feda eden aziz Suriyeli şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu uğurda hiç düşünmeden öne atılan gazilerimizin hakkı çok büyüktür. Allah her birinden razı olsun." diye konuştu.

Bayırbucak Türkmenlerinin bu direncin en önemli temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Turus, Türkmenlerin kimliklerini ve tarihlerini koruyarak büyük bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Turus, "Türkmen olmak vefadır, sadakattir, zor zamanlarda dimdik durabilmektir. Biz dirayetinize de, dostluğunuza da, inancınıza da şahidiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'yi hiçbir zaman yalnızca bir sınır komşusu olarak görmediğini dile getiren Turus, iki ülke arasındaki bağın diplomatik metinlerin ötesinde bin yıllık ortak tarihten, ortak acılardan ve sevinçlerden doğduğunu belirtti.

ÖZGÜR SURİYEYİ UNUTMAYAN VE UNUTTURMAYAN İSİM: BAŞKAN ERDOĞAN

Turus ayrıca, bu bağı ve emaneti hiçbir zaman unutmayan ve uluslararası platformlarda Özgür Suriye'yi güçlü şekilde dile getiren kişinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu aktardı.

KARDEŞLİK VE SEVGİ BAĞLARI PEKİŞİYOR

Programda konuşan Lazkiye Valisi Muhammed Osman da YTB ile düzenlenen kardeşlik iftarına katılmaktan onur duyduklarını belirterek, Bayırbucak Türkmenleri ile Türkiye'den gelen misafirlerin güzel bir ortamda iftar sofrasında bir araya geldiğini söyledi. Osman, bu tür programların Suriye ve Türkiye arasındaki yakınlaşmayı güçlendireceğini, kardeşlik ve sevgi bağlarını pekiştireceğini vurguladı.

İFTAR PROGRAMI ORTAK SEVİNCE DÖNÜŞTÜ

Kardeşlik bağlarının güçlenmesine vurgu yapan Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz ise, böylesine samimi bir kardeşlik ikliminde düzenlenen iftar programına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bu tür buluşmaların birlik, dayanışma ve ortak değerlerin pekişmesine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

