Bayırbucak Türkmenlerinin bu direncin en önemli temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Turus, Türkmenlerin kimliklerini ve tarihlerini koruyarak büyük bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Turus, "Türkmen olmak vefadır, sadakattir, zor zamanlarda dimdik durabilmektir. Biz dirayetinize de, dostluğunuza da, inancınıza da şahidiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'yi hiçbir zaman yalnızca bir sınır komşusu olarak görmediğini dile getiren Turus, iki ülke arasındaki bağın diplomatik metinlerin ötesinde bin yıllık ortak tarihten, ortak acılardan ve sevinçlerden doğduğunu belirtti.





ÖZGÜR SURİYEYİ UNUTMAYAN VE UNUTTURMAYAN İSİM: BAŞKAN ERDOĞAN Turus ayrıca, bu bağı ve emaneti hiçbir zaman unutmayan ve uluslararası platformlarda Özgür Suriye'yi güçlü şekilde dile getiren kişinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu aktardı.



KARDEŞLİK VE SEVGİ BAĞLARI PEKİŞİYOR Programda konuşan Lazkiye Valisi Muhammed Osman da YTB ile düzenlenen kardeşlik iftarına katılmaktan onur duyduklarını belirterek, Bayırbucak Türkmenleri ile Türkiye'den gelen misafirlerin güzel bir ortamda iftar sofrasında bir araya geldiğini söyledi. Osman, bu tür programların Suriye ve Türkiye arasındaki yakınlaşmayı güçlendireceğini, kardeşlik ve sevgi bağlarını pekiştireceğini vurguladı.