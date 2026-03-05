Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde örnek bir dayanışma hikâyesi yazıldı. Barbaros Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri Erdem Doğu öncülüğünde Osmanlı dönemine uzanan "zimem" geleneğini günümüze taşıdı. Sosyal bilgiler dersinde işlenen konuyu sadece teoride bırakmak istemeyen öğrenciler, gönüllülük esasıyla harekete geçerek kısa sürede 150 bin lira topladı. Toplanan bağışla üç farklı mahalledeki üç bakkalın veresiye defterleri satın alındı ve borçlar kapatıldı. Projede hiçbir öğrenciden zorunlu para talep edilmediği, katkıların tamamen gönüllülük temelinde gerçekleştiği belirtildi. Öğrenciler kendi imkânları ve ailelerinin destekleriyle iyilik zincirine katkı sundu.

Böylece ihtiyaç sahiplerinin borçları sessizce kapatılırken, mahalle esnafı da anlamlı bir dayanışmaya tanıklık etti. Satın alınan veresiye defterleri ise imha edilmek yerine okul koridorunda camlı bir panoda sergilenmeye başlandı. Panoya asılan yazıda, bu uygulamanın Osmanlı'dan gelen zimem geleneğini yaşatmak amacıyla 2025-2026 eğitim öğretim döneminde öğrenciler tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. Öğretmen Erdem Doğu, "Günümüz çocukları yaparak ve yaşayarak öğreniyor. Bu projeyle hem tarihî bir geleneği anlattık hem de öğrencilerimizin iyiliği bizzat deneyimlemesine vesile olduk. İnsanlar bir araya geldiğinde büyük işler başarabilir. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Bu çalışma için zengin olmaya gerek yok" dedi.