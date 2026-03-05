'3 EL ATEŞ ETTİ'

Mahallede esnaflık yapan görgü tanığı kadın"Motordan bir kişi indi. 3 el ateş etti bir el direk kadının başına isabet etti. O anda kadın bilincini kaybederek yere düştü. Sonra adam motosiklete atlayıp gitti. Gitmeden önce de bağırdığını duydum 'Akıllı olmazsan böyle olur işte. Böyle ölüp gidersin' dedi. Sonra motosikletle gitti. Kadın 33 yaşındaymış. Okula 14 yaşındaki kızını almaya gelmiş. Okulun yakınında oldu zaten bu olay. Kızının okuldan alma saatlerini bildiği için o saate denk getirdi. Planlı olduğunu düşünüyorum. Kadın cinayetleri çok fazla oluyor; artık olmasın. Bir yerde 'Dur' demek lazım. Ben de 33 yaşındayım. Ben de bir anne olarak çok üzülüyorum. Kendim de yaşamış gibi hissettim. Çok zor, çok üzüldüm."dedi.

'BOŞANMA AŞAMASINDAYMIŞ'

Olayı gören Şükran Köse ise, "Boşanma aşamasındaymış. Tam okul saatinde olmuş. Büyük bir kalabalık vardı. İnsanlar telaş içerisindeydi. Boşanma aşamasındalarmış, çocuğu da okuldan almak üzereyken ufak bir tartışma olduktan sonra eşi silahı belinden çıkarıp kadının kafasına ateş ediyor. Sonra saldırgan kaçıyor ama bir arkadaşı yakalıyor. Duyumlarımıza göre öldü mü diye kadına geir dönüp bakıyor. Sonra ambulans geldi. Kadın hareketsiz yatıyordu; genç bir kadındı." diye konuştu.