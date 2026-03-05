Zonguldak 'ta kendisine 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun'u (28) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren, araya girmeye çalışan tekel bayi işletmecisi Hami G.'yi (25) de yaralayan Cem Çakı'ya (51), Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'olası kastla yaralama' suçundan da 1,5 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 13 Aralık 2025'te Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde bir tekel bayinin önünde meydana geldi. Cem Çakı ile 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun arasında tartışma çıktı. Yangun'a yaklaşan Cem Çakı, belindeki bıçağı çekerek saldırdı. Çakı, önce Murat Yangun'u ardından araya girmek isteyen tekel bayinin işletmecisi Hami G.'yi bıçakladı.

Kıskançlık cinayetinde karar çıktı.

BIÇAKLI SALDIRI ANINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ



Göğüs ve boynundan yaralanan Yangun, geldiği araca binerek hastaneye gitti. Kolundan yaralanan Hami G. ise daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cem Çakı olay yerine gelen ekiplere teslim oldu. Murat Yangun, tedaviye alındığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Çakı, olayın ardından tutuklandı. Bıçaklı saldırı anı ise tekel bayinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.