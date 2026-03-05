CANLI YAYIN
Avcılar’da pazarcılar arasında bıçaklı yol verme kavgası: 2 yaralı

İstanbul Avcılar’da dün yol isteyen pazarcılar arasında kavga çıktı. Semt pazarında çıkan yol kavgasında 2 kardeş bıçaklanarak yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırgan hakkında adli işlem başlatıldı.

Avcılar'da pazarcılar arasında bıçaklı yol verme kavgası: 2 yaralı
  • Avcılar'da Merkez Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yol tartışması nedeniyle Mert G. ile Murat Gökçe ve Kenan Gökçe kardeşler arasında bıçaklı kavga çıktı.
  • Mert G.'nin bıçakla saldırısı sonucu yaralanan Kenan Gökçe, hafif ticari araçla metrelerce sürüklenirken Murat Gökçe hafif yaralandı.
  • Olay yerinden kaçan şüpheli Mert G., Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
  • Mert G.'nin sürücü belgesi iptal edildi, aracı 60 gün trafikten men edildi ve kendisine 180 bin lira para cezası kesildi.
  • Yaralanan iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırılırken şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Avcılar'da kurulan semt pazarında tezgah açmaya çalışan pazarcılarla, yol isteyen pazarcılar arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan 2 kişi yaralandı. Kavgada Kenan Gökçe'yi hafif ticari araçla sürüklediği iddia edilen Mert G. polis tarafından yakalandı.

SEMT PAZARINDA BIÇAKLI KAVGA

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Avcılar'da Çarşamba günleri kurulan semt pazarında tezgah açan Mert G. aracıyla, pazarda tezgah açan Murat Gökçe ile kardeşi Kenan Gökçe'den yol istedi. Yolu 5 dakika sonra açacaklarını söyleyen iki kardeşe, araçta bulunan Mert G. bıçakla saldırdı. İki kardeş aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Pazarcılar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

YARALI ADAM METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Yaralılar, diğer pazarcılar tarafından hastaneye götürülmek istendi. İddiaya göre, buna sinirlenen Mert G., 06 AEA 746 plakalı hafif ticari araçla çarptığı Kenan Gökçe'yi metrelerce aracın önünde sürükledi. Yaralanan Kenan Gökçe'ye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken, sürücü Mert G., aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Kavga sırasında diğer kardeş Murat Gökçe'nin ise hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayda kullanılan hafif ticari araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan saldırgan hakkında adli işlem başlatıldı.

180 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçan şüpheli Mert G.'yi gözaltına aldı. Hakkında adli işlem başlatılan Mert G.'nin sürücü belgesi iptal edildi. Kullandığı hafif ticari araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, Mert G.'ye 180 bin lira para cezası kesildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

