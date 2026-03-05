CANLI YAYIN
Geri

Amasya'da genç anne kalbine yenik düştü! Kahreden detay: 10 günlük bebeği öksüz kaldı

Amasya'da 10 gün önce doğum yapan Nurhayat Usta isimli genç kadın kalp krizi geçirdi. Usta, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minik Bahar Evra'nın ömrünün ilk günlerinde öksüz kalması yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi:
Amasya'da genç anne kalbine yenik düştü! Kahreden detay: 10 günlük bebeği öksüz kaldı

"Gençlerde kalp krizinden ölüm" haberlerine bir yenisi daha eklendi. Amasya'da 10 gün önce doğum yapan 37 yaşındaki Nurhayat Usta, sabah saatlerinde evinde fenalaştı.

10 GÜN ÖNCE DOĞUM YAPTI... KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Durumu fark eden annesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Usta, ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

10 gün önce doğum yapan kadın, kalp krizi geçirip öldü (Haberin fotoğrafları DHA'dan alındı)



Burada tedaviye alınan Nurhayat Usta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARA BAKIYORDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde devlet koruması altındaki çocukların bulunduğu çocuk evinde bakım personeli olarak görev yaptığı öğrenilen Nurhayat Usta'nın cenazesi, yarın Suluova ilçesi Derebaşalan köyünde toprağa verilecek.

Amasya'da 10 gün önce doğum yapan Nurhayat Usta (37), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

VALİDEN TAZİYE MESAJI

Taziye mesajı yayımlayan Vali Önder Bakan, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli personelimiz Nurhayat Usta'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum"dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler