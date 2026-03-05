"Gençlerde kalp krizinden ölüm" haberlerine bir yenisi daha eklendi. Amasya'da 10 gün önce doğum yapan 37 yaşındaki Nurhayat Usta, sabah saatlerinde evinde fenalaştı.



10 GÜN ÖNCE DOĞUM YAPTI... KALBİNE YENİK DÜŞTÜ



Durumu fark eden annesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Usta, ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.