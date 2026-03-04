NY Post'ta yer alan habere göre araştırmada, ABD'deki yoğun havalimanları güvenlik bekleme süresi, zamanında kalkış oranı ve yolcu hacmi gibi kriterlere göre değerlendirildi. Bazı havalimanlarında ortalama güvenlik süresinin 10–15 dakika aralığında olması trendi savunanların elini güçlendiriyor.

Seyahat sektörü uzmanları kalkıştan sadece 15 dakika önce havalimanında olmanın son derece riskli olduğunu vurguluyor. Güvenlik kontrollerindeki ani yoğunluk, kapı değişiklikleri ya da beklenmedik aksaklıkların uçuşun kaçırılmasına yol açabileceği belirtiliyor.

Havayollarının önerdiği erken varış süreleri operasyonel güvenlik ve olası aksaklıklarda yolcunun mağdur olmaması için önem taşıyor.

Havayolları neden erken gelinmesini istiyor?

Uzmanlara göre havayollarının önerdiği erken varış süreleri yalnızca operasyonel güvenlik için değil aynı zamanda olası aksaklıklarda yolcunun mağdur olmaması için de önemli. Ayrıca yolcuların terminalde yaptığı alışveriş ve harcamalar da havalimanları için ek gelir anlamına geliyor.

Kazanç mı risk mi? Kısa vadede zaman tasarrufu sağlıyor gibi görünen "havaalanı teorisi", küçük bir gecikmede tüm seyahat planını riske atabiliyor. Uzmanlar özellikle yoğun dönemlerde temkinli davranmanın hala en güvenli seçenek olduğunu söylüyor.