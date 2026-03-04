Sosyal medyada giderek popülerleşen "havaalanı teorisi", yolcuları uçuş saatine dakikalar kala terminale ulaşmaya teşvik ediyor. Ancak uzmanlar kulağa pratik gelen bu yaklaşımın özellikle yoğun dönemlerde büyük aksaklıklara ve uçuş kaçırma riskine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
Havaalanı teorisi nedir?
"Havaalanı teorisi" olarak adlandırılan trend terminalde uzun süre beklemek istemeyen yolcuların güvenlik kontrolüne son anda girmesini savunuyor. Akımı benimseyenler gereksiz zaman kaybını önlediklerini düşünürken eleştirmenler bunun ciddi bir risk olduğunu belirtiyor.
Sık arananlar listesine girdi
Uluslararası eSIM sağlayıcısı Holafly'nin verilerine göre son bir yılda bu akıma yönelik internet aramalarında dikkat çekici bir artış yaşandı. Özellikle tatil sezonlarının yaklaşmasıyla birlikte konuya olan ilgi yeniden yükselişe geçti.
NY Post'ta yer alan habere göre araştırmada, ABD'deki yoğun havalimanları güvenlik bekleme süresi, zamanında kalkış oranı ve yolcu hacmi gibi kriterlere göre değerlendirildi. Bazı havalimanlarında ortalama güvenlik süresinin 10–15 dakika aralığında olması trendi savunanların elini güçlendiriyor.
UZMANLARDAN NET UYARI
Seyahat sektörü uzmanları kalkıştan sadece 15 dakika önce havalimanında olmanın son derece riskli olduğunu vurguluyor. Güvenlik kontrollerindeki ani yoğunluk, kapı değişiklikleri ya da beklenmedik aksaklıkların uçuşun kaçırılmasına yol açabileceği belirtiliyor.
Havayolları neden erken gelinmesini istiyor?
Uzmanlara göre havayollarının önerdiği erken varış süreleri yalnızca operasyonel güvenlik için değil aynı zamanda olası aksaklıklarda yolcunun mağdur olmaması için de önemli. Ayrıca yolcuların terminalde yaptığı alışveriş ve harcamalar da havalimanları için ek gelir anlamına geliyor.
Kazanç mı risk mi?
Kısa vadede zaman tasarrufu sağlıyor gibi görünen "havaalanı teorisi", küçük bir gecikmede tüm seyahat planını riske atabiliyor. Uzmanlar özellikle yoğun dönemlerde temkinli davranmanın hala en güvenli seçenek olduğunu söylüyor.