Van’da iyilik günlüğüm projesi başladı: 27 bin 900 öğrenci iyilik için yazdı
Van’da Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli esas alınarak öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve anlatma becerilerini geliştirmek amacıyla bir proje hayata geçirildi. Van Valiliği himayesinde yürütülen proje il genelinde 13 ilçede bulunan tüm 5. sınıf öğrencilerini kapsıyor. “İyilik Günlüğüm” projesiyle 27 bin 900 öğrenci “iyilik” teması doğrultusunda gözlemlerini ve duygu dünyalarını kaleme alacak. Proje kapsamında il çapında dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek.
Van Valiliği himayelerinde yürütülen Kitap Van Projesi kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli esas alınarak öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve anlatma becerilerini geliştirmek amacıyla "İyilik Günlüğüm" başlıklı günlük tutma ve yazma etkinliği hayata geçirildi.
ÖĞRENCİLER 1 AY BOYUNCA DÜZENLİ OLARAK GÜNLÜK TUTACAK
İl genelinde 13 ilçede bulunan tüm 5. sınıf öğrencilerini kapsayan proje ile toplam 27 bin 900 öğrenci, bir ay boyunca düzenli olarak günlük tutacak. Öğrenciler, özellikle okul içi etkinlikleri merkeze alarak "iyilik" teması doğrultusunda yaşadıkları olayları, gözlemlerini ve duygu dünyalarını kaleme alacak. Bu süreçte hem yazma disiplinini kazanacak hem de iyilik kavramını hayatlarının merkezine yerleştirme yönünde bilinç geliştirecekler.
DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLECEK
Proje kapsamında yazılan günlükler öncelikle okul düzeyinde değerlendirilecek. Okullarda belirlenen en başarılı çalışmalar ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilecek. İlçe bazında yapılacak değerlendirmelerin ardından dereceye giren eserler il genelindeki nihai değerlendirmeye alınacak. Sürecin sonunda il çapında dereceye giren öğrenciler belirlenerek ödüllendirilecek.
"İYİLİK KALICI BİR ALIŞKANLIĞA DÖNÜŞMELİ"
Proje Koordinatörü Gökhan Arslan, etkinliğin yalnızca bir yazma çalışması olmadığını vurgulayarak bu etkinlikle öğrencilerin yaşadıkları güzel deneyimleri kalıcı hale getirmelerinin ve iyilik yapma bilincini süreklilik arz eden bir alışkanlığa dönüştürmelerinin amaçlandığını ifade etti.
Arslan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel hedefleri doğrultusunda öğrencilerde okuma, yazma, anlama ve dinleme becerilerinin bütüncül olarak geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, bu projenin akademik gelişimin yanı sıra değer temelli eğitime de güçlü bir katkı sunduğunu dile getirdi.
SADECE BİR ÇALIŞMA DEĞİL İYİ BİR BİREY OLMA YOLCULUĞU
Projeye sağlanan destekten dolayı il millî eğitim müdürlüğüne teşekkür eden Arslan, özellikle sürecin her aşamasında destek ve rehberlik sunan Van Valisi'ne şükranlarını ifade ederek, bir öğretmen olarak öğrencilerin gelişimine katkı sunan bu tür vizyoner projelerde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. "İyilik Günlüğüm" etkinliği ile Van'da binlerce öğrencinin kaleminden dökülen satırlar, yalnızca birer yazı çalışması değil; aynı zamanda iyiliğin, değerlerin ve bilinçli birey olma yolculuğunun güçlü birer nişanesi olacak.