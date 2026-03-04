Van’da iyilik günlüğüm projesi başladı: 27 bin 900 öğrenci iyilik için yazdı

"İYİLİK KALICI BİR ALIŞKANLIĞA DÖNÜŞMELİ"

Proje Koordinatörü Gökhan Arslan, etkinliğin yalnızca bir yazma çalışması olmadığını vurgulayarak bu etkinlikle öğrencilerin yaşadıkları güzel deneyimleri kalıcı hale getirmelerinin ve iyilik yapma bilincini süreklilik arz eden bir alışkanlığa dönüştürmelerinin amaçlandığını ifade etti.

Arslan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel hedefleri doğrultusunda öğrencilerde okuma, yazma, anlama ve dinleme becerilerinin bütüncül olarak geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, bu projenin akademik gelişimin yanı sıra değer temelli eğitime de güçlü bir katkı sunduğunu dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitime güçlü katkı.

SADECE BİR ÇALIŞMA DEĞİL İYİ BİR BİREY OLMA YOLCULUĞU

Projeye sağlanan destekten dolayı il millî eğitim müdürlüğüne teşekkür eden Arslan, özellikle sürecin her aşamasında destek ve rehberlik sunan Van Valisi'ne şükranlarını ifade ederek, bir öğretmen olarak öğrencilerin gelişimine katkı sunan bu tür vizyoner projelerde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. "İyilik Günlüğüm" etkinliği ile Van'da binlerce öğrencinin kaleminden dökülen satırlar, yalnızca birer yazı çalışması değil; aynı zamanda iyiliğin, değerlerin ve bilinçli birey olma yolculuğunun güçlü birer nişanesi olacak.