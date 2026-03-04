Sultangazi'de yol verme tartışmasında ortalık karıştı: Kaza sonrası araçtan inip kaçtılar
Sultangazi’de yol verme nedeniyle başlayan tartışma kazayla sonuçlandı. Esentepe Mahallesi’nde kiraladıkları otomobille ilerleyen 5 kişi ile hafif ticari araç sürücüsü arasında çıkan gerginlik, trafikte takibe daha sonra çarpışmaya dönüştü. Hafif ticari aracın otomobile ve park halindeki araçlara çarptığı kazanın ardından kiralık araçtaki 5 kişi araçtan inerek kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
- Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde kiralık araçla ilerleyen 5 kişi, hafif ticari araç sürücüsüyle tartıştı.
- Tartışma sonrası hafif ticari araç kiralık otomobile çarptı.
- Çarpışma sırasında park halindeki diğer araçlar da hasar gördü.
- Kiralık araçtaki 5 kişi olay yerinden kaçtı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- Görüntülerde hafif ticari aracın otomobile ve park halindeki bir araca çarptığı, ardından gençlerin kaçtığı görülüyor.
Sultangazi'de 5 kişi kiraladıkları araçla caddede ilerledikleri sırada hafif ticari araç sürücüsü ile tartıştı. Devam eden tartışma sırasında hafif ticari araç, otomobile çarparken araçtaki 5 kişi inerek kaçtı.
ÖNCE TARTIŞMA SONRA TAKİP
Kaza, dün saat 15.15 sıralarında Esentepe Mahallesi 2424. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, araç kiralama uygulamasından kiraladıkları otomobille ilerleyen bir grup ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Sürücüler arasında yaşanan takip sırasında, hafif ticari araç otomobile çarptı.
KAZA KAMERADA
Kazada park halindeki diğer araçlar da hasar gördü. Kaza sonrasında 34 KBB 147 plakalı kiralık araçtaki 5 kişi olay yerinden kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, hafif ticari aracın otomobile ve park halindeki bir araca daha çarptığı görülüyor. Daha sonra hafif ticari araçtaki gençlerin kaçtığı ve otomobil sürücüsünün kovaladığı anlar yer aldı. Öte yandan tam kaza sırasında kaldırımda olan insanların da kazadan kıl payı kurtulduğu görülüyor.