



1 MİLYON 500 BİN LİRAYA UZLAŞTIKLARI AKTARILDI

Verilen kararda, şüphelilerin üzerine atılı suçun 'uzlaşma' kapsamında kalan suçlardan olduğu, yapılan müzakereler sonucunda ise şüpheliler Engin Ö., Gülsüm Sude Ö. ve Sıla Nur Ö.'nün müşteki tarafa toplamda 1 milyon 500 bin lira ödediği, böylece tarafların uzlaştığı aktarıldı.



Bilirkişi raporuna da yer verilen takipsizlik kararında, şüpheli Münire A.'nın, iş yerinin mutfağında bulunan içme suyuyla karıştırılmaya müsait ve üzerinde etiket bulunmayan sıvı maddenin niteliği hakkında önceden bilgi sahibi olmadığı, bu nedenle bu maddeyi farkında olmadan kahve yapımında kullanmış olmasının kusur teşkil etmediği, dolayısıyla olayın meydana gelmesinde Münire A.'nın, Ayben Ö.T.'nin yaralanmasında herhangi bir kusurunun olmadığı kaydedildi.

Söz konusu gerekçelerle şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi.