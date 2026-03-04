CANLI YAYIN
Deterjanlı kahve içip hastanelik olmuştu: Taraflar 1 milyon 500 bin TL karşılığında uzlaşmaya vardı

İstanbul Beyoğlu’nda bir kafede içtiği Türk kahvesine deterjan karışması sonucu hastanelik olan genç mühendis Ayben Ö.T. ile işletme sahipleri arasındaki yargı süreci tamamlandı. Tarafların 1 milyon 500 bin TL karşılığında uzlaşmaya varması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. Bilirkişi raporunda ise üzerinde etiket bulunmayan deterjanı su sanarak kahveye katan çalışanın "kusurlu olmadığı" belirtildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyoğlu'nda Ayben Ö.T.'nin deterjanlı kahve nedeniyle hastanelik olmasına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verdi.
  • Şüpheliler Engin Ö., Gülsüm Sude Ö. ve Sıla Nur Ö., mağdur tarafa 1 milyon 500 bin lira ödeyerek dosyanın uzlaşmayla sonuçlanmasını sağladı.
  • Bilirkişi raporunda, kahveyi hazırlayan Münire A.'nın etiketsiz şişedeki deterjanı su sanarak kullanmasında herhangi bir kusuru bulunmadığı belirtildi.
  • Savcılık sevk yazısında olayın kasıtlı olmadığı ve kalabalık kafede yardım etmek isteyen Münire A.'nın yanlışlıkla deterjan kullanmasıyla gerçekleştiği kaydedildi.

Beyoğlu'nda genç mühendisin bir kafede içtiği kahvenin ardından rahatsızlanarak hastanelik olduğu, kahvenin ise deterjanla yapıldığının ortaya çıktığı olaya ilişkin yürütülen soruşturmada kahveyi yapan kişinin bilirkişi raporuna göre bir kusurunun olmadığının belirtilmesi ve bazı şüpheliler yönünden 1 milyon 500 bin liraya uzlaşılması gerekçeleriyle dosyada takipsizlik kararı verildi.

Deterjanlı kahve içip hastanelik olmuştu: Taraflar 1 milyon 500 bin TL karşılığında uzlaşmaya vardı-2

TÜRK KAHVESİ İÇİP HASTANELİK OLDU

İstanbul Beyoğlu'nda 17 Kasım 2025'te genç mühendis Ayben Ö.T., bir kafede içtiği Türk kahvesinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Ayben Ö.T.'nin içtiği kahvenin deterjan ile yapıldığı belirlenirken işletme sahibi ile kahveyi yapan kişilerin de arasında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Detaylar ise Savcılığın sevk yazısında ortaya çıkmıştı. Sevk yazısında, şüphelilerin eylemlerinde herhangi bir kasıt unsuruna rastlanmadığı, olayın şüpheli Sıla Nur Ö.'nün, Münire A.'dan kafenin kalabalık olması üzerine yardım istemesi üzerine, Münire A.'nın ise daha önceden bilmediği kafe mutfağına girerek üzerinde hiçbir etiket bulunmayan şişe içerisindeki sıvı maddeyi direkt kahve yapımında kullanması üzerine gerçekleştiği öğrenilmişti.

Deterjanlı kahve içip hastanelik olmuştu: Taraflar 1 milyon 500 bin TL karşılığında uzlaşmaya vardı-3

SORUŞTURMA TAMAMLANARAK TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi. Verilen takipsizlik kararında Ayben Ö.T. 'mağdur', Mustafa Emre T. 'müşteki' sıfatıyla, Engin Ö., Gülsüm Sude Ö., Sıla Nur Ö. ve Münire A. ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Deterjanlı kahve içip hastanelik olmuştu: Taraflar 1 milyon 500 bin TL karşılığında uzlaşmaya vardı-4

1 MİLYON 500 BİN LİRAYA UZLAŞTIKLARI AKTARILDI
Verilen kararda, şüphelilerin üzerine atılı suçun 'uzlaşma' kapsamında kalan suçlardan olduğu, yapılan müzakereler sonucunda ise şüpheliler Engin Ö., Gülsüm Sude Ö. ve Sıla Nur Ö.'nün müşteki tarafa toplamda 1 milyon 500 bin lira ödediği, böylece tarafların uzlaştığı aktarıldı.

Bilirkişi raporuna da yer verilen takipsizlik kararında, şüpheli Münire A.'nın, iş yerinin mutfağında bulunan içme suyuyla karıştırılmaya müsait ve üzerinde etiket bulunmayan sıvı maddenin niteliği hakkında önceden bilgi sahibi olmadığı, bu nedenle bu maddeyi farkında olmadan kahve yapımında kullanmış olmasının kusur teşkil etmediği, dolayısıyla olayın meydana gelmesinde Münire A.'nın, Ayben Ö.T.'nin yaralanmasında herhangi bir kusurunun olmadığı kaydedildi.

Söz konusu gerekçelerle şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi.

