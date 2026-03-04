Böbreğini kaybeden Ayşe teyzenin yardımına kocası koştu!

Hatay'da yaşayan Alkaya ailesinin evi Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Hasan Alkaya (67), enkazdan kendi olanaklarıyla çıktı ancak eşi Ayşe Alkaya (64), çocukları öğretmen Onur Alkaya (37) ve üniversite öğrencisi Tayfun Alkaya (24) enkazda kaldı. Ayşe Alkaya, ekiplerin çalışması sonucu 52 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

Çocuklarının vefat haberini kaldırıldığı hastanede alan anne, evlatlarının cenazesini 10 Şubat 2023'te Antakya'da toprağa verdi. Depremden sonra eşiyle Antalya'ya yerleşen Alkaya'da enkazda susuz kaldığı süre nedeniyle böbrek yetmezliği belirlendi. Organ nakli bekleme listesine alınan Alkaya, rahatsızlıklarının artması üzerine İzmir'deki özel bir hastaneye başvurdu. Alkaya'ya eşinin böbreğini verebileceğinin belirlenmesi üzerine 10 Şubat'ta nakil gerçekleştirildi.