Şehit kızı Fatma Sena’dan şampiyonluk! Babasına en anlamlı armağan

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında şehit olan Özel Harekat polisi Mustafa Çetin'in kızı Fatma Sena Çetin (13), Konya'da düzenlenen okul sporları karate turnuvasında yıldızlar kategorisinde şampiyon oldu. Çetin, Türkiye'nin babasının tabutuna bakarken çekilen fotoğrafıyla hatırladığı milli sporcu olarak, bu başarısıyla şehit babasını bir kez daha gururlandırdı.

GURUR VEREN BAŞARI

Fatma Sena, ailesi ve memleketinin gururu oldu. Özel Harekât polisi Mustafa Çetin, 28 Şubat 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü üyeleri tarafından polis aracına düzenlenen roketli saldırıda şehit oldu. Ortaokul öğrencisi olan Fatma Sena, hem başarılı bir öğrenci hem de başarılı bir sporcu olması ile ailesini gururlandırıyor...

Haber: Tolga Yanık