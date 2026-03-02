Raşitizme meydan okudu! 5 branşta 5 altınla Türkiye şampiyonu oldu

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Kayra Bozgeyik (13), raşitizm hastalığına rağmen Okul Sporları Parayüzme Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 5 branşta 5 altın madalya kazanarak Türkiye birincisi oldu.

SIRA AVRUPA'DA

Küçük yaşta konulan tanıya rağmen spora tutunan Kayra, 100 metre serbest, sırtüstü, kelebek, kurbağalama ve 50 metre serbest branşlarında rakiplerini geride bıraktı. Azmi ve disipliniyle dikkat çeken genç sporcu, hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Annesi Bedriye Bozgeyik, oğlunun yüzme sayesinde hem fiziksel gelişim gösterdiğini hem de özgüven kazandığını belirtti. Antrenörü Mehmet Onur Erküçük, Kayra'nın engelini avantaja çevirdiğini ve disiplinli çalışmasının başarıya dönüştüğünü vurguladı.