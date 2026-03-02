Eski eşini ve oğlunu aracıyla ezdi! 42 yıla kadar hapis talebi

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan Hamit Göksel Yılmaz, geçen yıl boşandığı Hatice Ekiz ve 9 yaşındaki oğlu K.Y.'yi otomobille ezdi. Mobese kamerasına yansıyan görüntülerde Yılmaz'ın aracını karşı şeride geçirip Ekiz ve oğlunun üzerine sürdüğü, ardından olay yerinden kaçtığı görüldü. Olay sonrası Ekiz ayak bileği ve kaburgasındaki kırıklarla hastaneye kaldırılırken, K.Y. hafif yaralı olarak aynı gün taburcu edildi.

"BEN VE OĞLUM YIPRANDIK"

Tutuklanan Hamit Göksel Yılmaz hakkında iddianame hazırlandı. Yılmaz hakkında eski eş ve oğul yönünden ayrı ayrı 21'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hamit Göksel Yılmaz'ın ise iddianamede yer alan ifadesinde, "Çarpmadım, iftira atıyor" dediği öğrenildi. Hatice Ekiz, yaşadığı korku ve travmayı anlatarak, "Kaza değil, kasten yapılmış bir şey. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Evlenikleri boyunca Yılmaz'dan 8 kez şikayetçi olan Ekiz, yaşadıkları sürecin kendisi ve oğlunu çok yıprattığını dile getirdi. Sanık Yılmaz tutuklanarak yargılanırken, kamuoyu olayın mobese görüntüleriyle bir kez daha şoke oldu.