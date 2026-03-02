Almanya “açılamaz” dedi! Elazığ’da ameliyatsız sağlığına kavuştu

Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan 2 çocuk babası Mustafa Katrancı (55), bacaklarındaki damar tıkanıklığı nedeniyle günlük yaşamında ciddi sıkıntı yaşıyordu. Almanya'daki hastanelerde bir damar açılırken, tamamen tıkalı olan diğer damar için doktorlar "Açamayız, bypass ameliyatı olmalısın, risk çok yüksek"dedi. Açık ameliyat istemeyen Katrancı, memleketi Elazığ'a gelerek Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Necati Dağlı'nın yaptığı müdahale ile damarlarını ameliyatsız anjiyografi ve ilaçlı balon yöntemiyle açtırdı.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Mustafa Katrancı, "Almanya'dayken iki bacağımda sorun vardı. Yüzde 70 tıkalı olan bacağımı açtılar, yüzde 100 tıkalı olan bacağımı 'açamayız, bypass olman gerekiyor' dediler." şeklinde konuştu.