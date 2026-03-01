Eski sevgili dehşeti: Ağır yaralanan Merve Ongun davasında ceza onandı

Ankara'da yaşayan Merve Ongun (25), geçen yıl 10 Ekim'de sokak ortasında eski erkek arkadaşı motokurye Mertcan Kaan Bulut (27) tarafından darbedildi. Aldığı yumruk darbesiyle yere düşerek ağır yaralanan Ongun, hastanede 3 ağır ameliyat geçirip, 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutundu. Olayın ardından tutuklanan Mertcan Kaan Bulut hakkında, 'Kasten yaralama' suçundan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık, ilk duruşmada 'Nitelikli kasten yaralama' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski sevgilisi Merve Ongun'u sokak ortasında darbederek ağır yaralayan Mertcan Kaan Bulut'a verilen 5 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesince onandı (Fotoğraf DHa'dan alınmıştır)

SAVCILIKTAN İTİRAZ

Ancak savcılık, verilen cezanın az olduğunu belirterek kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onayarak, sanık hakkında verilen cezanın hukuka uygun olduğunu belirtti. Böylece sanık Bulut'a verilen 5 yıl hapis cezası onandı.