Bahçelievler’de silahlı saldırı: Ayağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

Silahlı saldırı anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Şubat Perşembe gecesi Soğanlı Mahallesi'nde evine dönen H.A., kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli tarafından ayağından vurulan H.A. yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İstanbul Bahçelievler'de maskeli bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi ayağından yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bahçelievler’de maskeli saldırı: Evine dönen kişiyi ayağından vurdu (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı H.A., ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırı anı çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde maskeli şüphelinin H.A.'yı tabancayla ateş ederek kovaladığı, yaralanan kişinin kaçmaya çalıştığı ve saldırganın olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı görüldü.