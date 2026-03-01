Bahçelievler’de silahlı saldırı: Ayağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Bahçelievler’de maskeli bir şüpheli, evine dönen kişiyi silahla ayağından vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
- İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde H.A. isimli kişi, maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısı sonucu ayağından yaralandı.
- Yaralı H.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
- Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
- Silahlı saldırı anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, 26 Şubat Perşembe gecesi Soğanlı Mahallesi'nde evine dönen H.A., kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli tarafından ayağından vurulan H.A. yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı H.A., ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan saldırı anı çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde maskeli şüphelinin H.A.'yı tabancayla ateş ederek kovaladığı, yaralanan kişinin kaçmaya çalıştığı ve saldırganın olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı görüldü.