DMD hastası Göktuğ için öğrencilerden ‘İyilik Kutusu’ kampanyası

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 4,5 yaşındaki Göktuğ Karakaya için iyilik hareketi başlatıldı. Göktuğ'un tedavisi için gereken 3 milyon dolarlık destek için ailesi Valilik onaylı bir bağış kampanyası başlatmıştı. Paranın yüzde 57'si toplanmışken, annesi Gamze Karakaya meslektaşlarından yardım istemek için okullara mektuplar gönderdi. Bu mektuplardan biri de Çiğli'deki Gülen Kora Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Jülide Özmen Çevik'in eline ulaştı. Çevik, durumu 5-D sınıfındaki öğrencileriyle paylaşarak 19 Şubat'ta "İyilik Kutusu" kampanyasını başlattı.



HARİKA BİR FIRSAT

Çevik, "Göktuğ gibi birçok çocuğumuz var, ancak bu mektup doğrudan öğretmenler adına yazılmıştı. Bu, öğrenciler üzerinde çok etkili oldu. Çocuklarımızın, hayatta herkesin aynı şansa sahip olmadığını fark etmeleri önemli.

'Damlaya damlaya göl olur' diyerek başlattığımız kampanya, dayanışmayı ve yardımlaşmayı öğretmek için harika bir fırsat. İlk andan itibaren etkileşim çok ama çok iyi oldu" dedi.

BİRÇOK PROJE YAPILDI

Öğrenciler daha önce de huzurevi ziyaretleri, depremzedelere kırtasiye yardımı, sokak hayvanları için kermes ve ihtiyaç sahibi ailelere erzak desteği gibi sosyal sorumluluk projelerine katılmıştı. Tüm projelerde de çok büyük bir etkileşim sağlanmıştı.