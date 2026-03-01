10 gün arayla iki narkoz iddiası: Estetik ameliyat sonrası ölüm

Acı olay, İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre; Sibel Yiyin, 15 Şubat'ta özel bir hastanede karın gerdirme operasyonu geçirdi. Bu ameliyattan 12 gün sonra, 27 Şubat'ta yine aynı hastanede yüz gerdirme ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra servise alınan Yiyin, bir süre sonra fenalaştı. Durumu ağırlaşan kadının, solunum yetmezliği yaşadığı belirlendi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sibel Yiyin, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Baba Murat Yiyin ʺ12 gün önce karın gerdirme ameliyatı olmuş. Bizim haberimiz yoktu



"İHMAL VAR"

Baba Murat Yiyin "12 gün önce karın gerdirme ameliyatı olmuş. Bizim haberimiz yoktu. Yüz gerdirme ameliyatı için hastaneye başvurmuş, ameliyatı yapılmış. 10 gün içerisinde iki kez yüksek dozda narkoz vererek bu ameliyatı gerçekleştiriyorlar. Savcılığa bildirdik. İhmaller var diye düşünüyoruz. Kesiyorlar, biçiyorlar; ondan sonra başınız sağ olsun diyorlar" şeklinde konuştu.