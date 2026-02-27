HÜRJET’te tarihi adım! İspanya’ya jetle birlikte simülatör ihracatı geliyor

Türk savunma sanayisinin yeni nesil jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatıyla yakaladığı başarıya, simülatörüyle yeni bir halka eklenecek. TUSAŞ tarafından geliştirilen ve testleri süren HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetleri'ne yapılacak teslimatları için seri üretim faaliyetleri devam ediyor.

BU YIL HAZIR OLACAK

HÜRJET, bu gelişmeler sürerken, ilk ihracat başarısını da İspanya ile imzalanan sözleşme ile yakaladı. HÜRJET'in, 2027'de Türkiye'de, 2028'de İspanya'da göreve başlaması planlanıyor. HAVELSAN, HÜRJET için geliştirdiği tam görev ve uçuş eğitim simülatörünü teslimatlara hazır hale getirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu yıl Türk Hava Kuvvetleri için hazır hale getirilecek simülatör, HÜRJET'le birlikte İspanya'ya ihraç edilecek. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, "TUSAŞ'ın HÜRJET sattığı her ülkeye biz de simülatörünü verme fırsatı yakalayacağız. Bunun ilk örneği İspanya'ya yapılan sözleşmeyle inşallah tamamlanacak. Bu bizim için bir dönüm noktası. Yani geçmişte biz yabancıdan alıp burada simülatörü inşa ederken, bugün tam tersi gerçekleşmiş oluyor" dedi.

DÖNÜM NOKTASI

Bu simülatörün yeni nesil bir simülatör olduğunu söyleyen Nacar, şöyle konuştu: "Simülatör sayesinde görmüş olduğunuz ekran, görsel sistemlere gerek kalmadan, uçak üzerinde gerçek uçuşta, gerçek dış dünya ortamında pilotların görev dışında kalan zamanlarını farklı senaryoların eğitimi için kullanabileceği yeni bir konsepte geçmiş oluyoruz."