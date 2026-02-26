Mersin'de can pazarı! 16 yaşındaki Defne trafik kazasında hayatını kaybetti

Tüyler ürperten kaza önceki gün Erdemli'deki Alata Mahallesi Şenoğlu Caddesi'nde yaşandı. 30 yaşındaki S.U. yönetimindeki hafif ticari araç ile 16 yaşındaki Defne Su Çelik'in kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Defne Su Çelik ile arkasındaki 18 yaşındaki arkadaşı Halil Samet Karadağ yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, Çelik'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Karadağ ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Turizm meslek lisesinde 10'uncu sınıf öğrencisi olduğu belirtilen Defne Su Çelik'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü S.U. gözaltına alındı.

KEREM DE 19 YAŞINDAYDI

Mersin'de ölümlü bir motosiklet kazası daha meydana geldi. Bozyazı'da 19 yaşındaki Kerem Mavzer yönetimindeki motosiklet ile T.C.'nin kullandığı kamyonet çarpıştı. Yola savrulan motosikletin sürücüsü Kerem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. T.C. gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.