Karaköy'de panik: Yolcu vapurunun çarptığı teknedeki kişi denize düştü
İstanbul Karaköy'de yolcu vapurunun çarptığı teknedeki kişi denize düştü. Vapurun çarptığı teknenin alabora olması ve denize düşen kazazedenin kurtarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
- Beyoğlu Karaköy İskelesi açıklarında özel bir yolcu vapuru balıkçı teknesine çarptı.
- Çarpmanın etkisiyle alabora olan tekneden denize düşen kişi, halat ve can simidi yardımıyla kurtarıldı.
- Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi ve denize düşen kişi hastaneye kaldırıldı.
- Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
- Yolcu vapurunun tekneye çarpma anı ve kurtarma süreci cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karaköy'de yolcu vapurunun çarptığı teknedeki kişi denize düştü.
Karaköy İskelesi açıklarında yolcu vapurunun çarptığı tekneden denize düşen kişi, çevredeki vapurdan atılan halat ve can simidi sayesinde kurtarıldı.Karaköy'de vapur tekneye çarptı! Denize düşen balıkçının kurtarılma anı kamerada
VAPUR TEKNEYE ÇARPTI
Beyoğlu Karaköy İskelesi açıklarına yanaşan özel yolcu vapuru henüz bilinmeyen nedenle balıkçı teknesine çarptı.
DENİZE DÜŞTÜ
Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi alabora olurken bir kişi denize düştü. Bu kişi, başka bir vapurdan atılan halat ve can simidi sayesinde kurtarıldı.
İhbar üzerine bölgeye Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kimliği belirlenen kazazede H.K.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan yolcu vapurunun tekneye çarpması ve denize düşen kişinin halat yardımıyla can simidi ile kurtarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.