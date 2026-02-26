Karaköy'de panik: Yolcu vapurunun çarptığı teknedeki kişi denize düştü

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi ve denize düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle alabora olan tekneden denize düşen kişi, halat ve can simidi yardımıyla kurtarıldı.

VAPUR TEKNEYE ÇARPTI Beyoğlu Karaköy İskelesi açıklarına yanaşan özel yolcu vapuru henüz bilinmeyen nedenle balıkçı teknesine çarptı.

Karaköy'de yolcu vapurunun çarptığı teknedeki kişi denize düştü (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır)

DENİZE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi alabora olurken bir kişi denize düştü. Bu kişi, başka bir vapurdan atılan halat ve can simidi sayesinde kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.