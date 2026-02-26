İlk bakışta kimse göremiyor! Sadece 8 saniyede kahve çekirdeklerinin arasındaki gizli yüzü bul

Görseli inceleyenlerin büyük çoğunluğu başlangıçta hiçbir şey göremediğini söylerken, dikkatini dağıtmadan bakanlar için sürpriz çok geçmeden ortaya çıkıyor. Peki siz kahve çekirdeklerinin arasına saklanan yüzü 8 saniyede bulabilecek misiniz? Şimdi kronometreyi başlatın ve algınıza güvenin!

Sosyal medyada hızla yayılan yeni bir optik illüzyon görseli, dikkat seviyesini ölçmek isteyenleri ekran başına kilitliyor. İlk bakışta yalnızca rastgele dizilmiş kahve çekirdekleri görülüyor. Ancak bu sıradan görüntünün içinde ustaca kamufle edilmiş bir insan yüzü saklı.

Kahve çekirdeklerinin arasına gizlenen yüzü sadece 8 saniye içinde fark etmek. Fakat sandığınız kadar kolay değil. Yüz, çekirdeklerin gölge ve kıvrımlarıyla öyle uyumlu yerleştirilmiş ki çoğu kişi ilk denemede hiçbir detay yakalayamıyor.

Şimdi dikkatlice odaklanın. Görselin tamamına uzaktan bakmayı deneyin, ardından belirli bir noktaya yoğunlaşın. Belki de yüz tam gözünüzün önünde duruyor.

Süre hızla ilerliyor…

Son saniyeler!

Eğer 8 saniye dolmadan gizli yüzü tespit ettiyseniz tebrikler. Güçlü görsel algınız ve detaylara hızlı odaklanma yeteneğiniz dikkat çekiyor.