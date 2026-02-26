Elif Naz’ın umut dolu zaferi! Lösemiyi yenip hayaline koştu

HatayDörtyol'da yaşayan Elif Naz Aksay (20), 3 yıl önce kolundaki morluklar nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi' ne gitti. Bir kan kanseri türü olan akut myeloblastik lösemiye yakalandığı anlaşıldı. Rahatsızlığı nedeniyle hemen tedaviye alındı. Eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Aksay, yaklaşık 3 yıl zorlu geçen ilaç ve kemoterapi tedavisinin ardından lösemiyi yendi.

ÇOCUKLARIN ELİF ABLASI

Sağlığına kavuşmasının ardından yarım kalan lise eğitimini tamamlayan Aksay, geçen yıl üniversite sınavına girdi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı'nı kazandı. Hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Aksay, fırsat buldukça hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek onlara moral verdiğini söyledi. Mutluluğunu şu sözlerle anlattı: Hayata küsmüştüm, hiç umudum kalmamıştı. Benim için her şey bitti demiştim. Başta ailem, sonra doktorum bana çok destek oldu.Onların sayesinde tekrardan hayata tutundum.