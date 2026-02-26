15 yaşındaki bıçaklı zorbaya mahkemeden elektronik kelepçe cezası!
1 yıldır akran zorbalığına maruz kalan 15 yaşındaki öğrencinin davasında mahkeme, zorba öğrenciye okul saatleri dışında elektronik kelepçe cezası verdi...
İstanbul Ümraniye'de 28 Ocak'ta 15 yaşındaki G.H.Ö, kendisiyle aynı sitede yaşayan ve aynı okula giden K.A'yı yolda darp etti. K.A. uğradığı şiddet sonrasında kaçarken, G.H.Ö. ise elinde bıçakla kaçan çocuğu kovaladı. Ol ayı gören alışveriş merkezi güvenlik görevlisi, K.A'yı saklayıp polisi aradı. Şiddete maruz kalan K.A. ve ailesi, şikayetçi oldu ve mahkemeden koruma tedbiri istedi.
Anadolu 2. Aile Mahkemesi, yaklaşık 1 yıldır K.A.'ya zorbalık yapan G.H.Ö. hakkında 2 ay süreyle okul saatleri dışında elektronik kelepçe takarak konutunu terk etmeme ve mağdur K.A'ya 500 metreden fazla yaklaşmama kararı verdi. Akran zorbalığına maruz kalan K.A'nın babası H.A "AVM'nin güvenlik amiri olmasaydı, oğlumu belki de Mattia Ahmet Minguzzi ya da Atlas Çağlayan gibi katledeceklerdi.
Oğlum 1 yıldır 'akran zorbalığı' diye tabir ettiğimiz, onu bıçaklamaya çalışan şahıs tarafından tehdit ediliyordu" diyerek tepki gösterdi. Anne Ö.A, çocuğunu darp eden G.H.Ö.'nün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında ev adreslerinin olduğu evrakı yayınladığını söyledi: Allah rızası için yasa, kanun neyse çıksın artık. Daha fazla anneler üzülmesin. Sadece bir çocuk ölmüyor, bir anne de ölüyor. O gün her yer kapkaranlıktı, yerde kan arıyordum. O kadar beynime yerleşmiş ki 'öldü' diye gittiğim için... Yavrumu gördüm, ayaklarına kapandım. Ayaklarını, ellerini öptüm. Sonrasını hiç hatırlamıyorum, düşüp bayılmışım. O günden beri ağlıyorum.