Kan kanseri ile mücadele eden torununa ilik bağışlayan anneanne: Yeter ki Berat iyi olsun'

Bilecik'te yaşayan Berat Terlemez, 2 yıl önce baş ağrısı, bulantı, kusma ve kemik ağrıları şikâyetleriyle hastaneye gitti. Kan kanseri olduğu tespit edildi. Anne-babası ayrı olan Berat Terlemez ile ailesi yakından ilgilendi ama asıl destek anneanne Kadriye Maltaş'tan geldi. Maltaş, torununun tedavisi için Bilecik'ten Eskişehir'e gitti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından anneanne ve toruna kurumun misafirhanesinde oda tahsis edildi. Fedakar anneanne sağlık problemlerine rağmen torununun yanından bir an bile ayrılmadı. Kızılay'ın Türkkök Projesi'nden uygun donör bulunduktan sonra ilik nakli olan Berat Terlemez sağlığına kavuştu. İyileştiği için çok mutlu olduğunu anlatan Berat, bu zorlu süreçte en büyük destekçisinin anneannesi olduğunu söyledi. "Ben de büyüyünce onu hiç yalnız bırakmayacağım, ona ben bakacağım" dedi.

'YETER Kİ BERAT İYİ OLSUN'

Torununun en büyük destekçisi olan 69 yaşındaki Kadriye Maltaş ise şunları söyledi: "Tüm hastane çalışanlarına ve doktorlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Benim de sağlık sorunlarım vardı ama torunumla ilgilenirken hepsini erteledim.Berat'ın iyileştiğini duyduktan sonra ancak kendi tedavime başlayabildim. Tek isteğim okuyup iyi bir yerlere gelmesi, güzel bir iş bulması. Onun hayatı yoluna girdikten sonra, Hak ne zaman nasip ederse o zaman huzurla bu dünyadan göçebilirim."

ŞİFA TÜRKKÖK'TEN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir, şunları söyledi: Berat 2 yıl önce bize başvurdu. En önemli destekçisi anneannesi oldu. Kadriye Hanım kendi sağlığını öteleyerek öncelikle torununa yardımcı oldu ve onun bakımını üstlendi. Hastalığı kontrol altına alabilmek için Berat'a öncelikle bir kemoterapi tedavisi uyguladık. Ancak kemoterapi tek başına yeterli gelmeyince nakil yapma kararı aldık. Berat bu konuda şanslıydı. Türkkök üzerinden tam uyumlu bir vericisi bulundu. Tam uyumlu vericiden aldığımız kök hücrelerle nakil işlemini gerçekleştirdik.