Genç kızın 6 ay önce kullandığı gelin arabası mezarı oldu

Korkunç kaza, dün saat 01.00 sıralarında Burdur- Tefenni kara yolu Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Orhan Yalçın (22), kamyonun sıkıştırması nedeniyle kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetti. Refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilde bulunan Rabia Yalçın (23) araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaralı kadını sıkıştığı yerden çıkarmak için büyük çaba harcadı. Bu sırada otomobil sürücüsü Orhan Yalçın, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekipleri sıkıştığı yerden çıkartılan Rabia Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kaza haberi alarak olay yerine gelen Rabia Yalçın'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza anında otomobili sıkıştırarak kazaya sebep olduğu iddia edilen kamyonun sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.