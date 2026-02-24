Oğuz Murat Aci'nin ailesi 10'ar yıllık hapis cezasından razı değil: "Ömür boyu içeride kalsınlar"

Hızlı Özet Göster Kemerburgaz'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur hakkında 10'ar yıl hapis cezası istendi.

Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan sürücü Timur Cihantimur hakkındaki soruşturma dosyası ana davadan ayrı olarak yürütülmeye devam ediyor.

Baba Özer Aci, şüphelilerin kendi çocuklarını korumak adına yaralıya yardım etmediklerini belirterek sorumluların ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Anne Pervin Aci, kaza yerinde turnike yapılması veya 112'nin aranması durumunda oğlunun hayatta kalabileceğini vurgulayarak en ağır cezanın verilmesini istedi.

Müşteki Özer Aci, ambulansın olay yerine 81 dakika sonra geldiğini ve doktor olan baba Bülent Cihantimur'un hiçbir vicdani sorumluluk hissetmediğini ifade etti.

Kemerburgaz'da lüks araçla çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur hakkında 10'ar yıl hapis cezası talep edildi. Timur Cihantimur hakkında olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle ayrı yürütülen soruşturma sürerken, acılı aba Özer Aci ve acılı anne Pervin Aci süreci değerlendirerek sorumluların ömür boyu hapiste kalmalarını istedi. Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, iddiaya göre 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da kullandığı lüks otomobille, bozulan ATV'lerini yol kenarına çeken kişilere çarpmıştı. Kazada Oğuz Murat Aci (29) hayatını kaybetmişti. "İSTERİM Kİ ÖMÜR BOYU İÇERİDE KALSINLAR"

Baba Özer Aci, şüphelilerin ömür boyu hapiste kalmalarını istediğini belirterek, "İsterim ki ömür boyu içeride kalsınlar. Ben bir evlat kaybettim. 29 yaşında, genç yaşta, hayata doymadan bu dünyadan gitti. Kim sebep oldu? Bülent Cihantimur'un oğlu. İddianamede yer aldığı gibi, başından beri 'baba suçlu, baba suçlu' dilimde tüy bitti ama sağ olsun savcılık onu göz ardı etmemiş. İddianamesine bunu da yazmış. Baba; kendi evladını evlat görüp, başkalarının evladını evlat görmeyen bir yapıya sahip. Vicdan yok, merhamet yok, insaf yok. Bu çerçevede 'Bir tek benim oğlum kurtulsun da diğerleri ölürse ölsün.' Buna 'doktor' diyoruz ne yazık ki. Ama zaman içerisinde anlaşıldı ki benim oğlum kan kaybından ölüyor. Ambulans 81 dakika sonra oğlumu hastaneye götürüyor. Yani 81 dakika. İstanbul gibi yerde ambulansın hastayı hastaneye ulaştırma süresi 9 dakika, 10 dakika gibi bir zamanken 81 dakika çok uzun bir zaman. Olay yerine neredeyse 40 dakika civarında geliyor"dedi. İddianameyi değerlendiren Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci: ʺBunlar müebbet yeseler bile 'az' derimʺ dedi.



"BUNLAR MÜEBBET YESELER BİLE 'AZ' DERİM"

Baba Aci, "Ben adalete sığınıyorsam o da adalete sığınsın, sığınmak zorunda. Burada mağdur olan benim, biziz. Evladını kaybeden benim. En az bir empati kurmasını çok isterdim. Ama bir insanda merhamet, vicdan, insaf olmayınca empati kurmak çok zor oluyor. Ne yazık ki acı bir olay. Bunlar müebbet yeseler bile 'az' derim. Niye? Sonuçta hapisten çıkacaklar. Var olan ömürlerini öyle veya böyle yaşayacaklar. Eninde sonunda hepimiz öleceğiz. Doktor Bey'e sesleniyorum; bir gün öleceğini unutma Doktor Bey, Nedir bu? Milyonlar harcadın. Eline ne geçti? Kendini tatmin edebildin mi acaba? Vicdanın rahat mı? Bu acılı anneye, bu acılı babaya. Bir 'başınız sağ olsun, Allah rahmet etsin' diyemedin. Yazıklar olsun" diye konuştu.





"KAMUOYUNUN VİCDANI RAHATLARSA BEN EMİNİM Kİ O KAMUOYU VİCDANI İÇERİSİNDE BENİM VİCDANIM DA RAHATLAYACAK"

Kamuoyunun vicdanının rahatlamasıyla kendi vicdanının da rahatlayacağını belirten Aci, " Bir hukuk devleti çerçevesinde benim vicdanımı 'şu kadar ceza verilirse rahatlar' veya 'şöyle olursa böyle olur' deme lüksüm yok. Ancak kamuoyunun vicdanı rahatlarsa ben eminim ki o kamuoyu vicdanı içerisinde benim vicdanım da rahatlayacak. Ama kamuoyunun vicdanı rahatlamazsa o kendi vicdanıyla zaten boğulacak. Yani hiç kimse kusura bakmasın. Bu doktor ilk değil, son da olmayacak. Ama benim çabam burada; örnek bir ceza verilsin, bir örnek olsun. Ehliyetsiz çocuklar araba kullanmasın. Çocuğu apar topar yurt dışına götürdü. Alkol testi yapılmadı, bilmem ne olmadı. Sarhoş muydu, uyuşturucu mu kullanmıştı, ne kullanmıştı? Bilemem. Ama yasal prosedür neyse bir vatandaş, insani olarak ne türlü davranması gerekiyorsa o davranışları beklerdim. 112'yi aramaya üşendiler. Bir insan minnacık da olsa bir empati kurar. 'Acaba benim çocuğum bu kazada ölseydi ne olurdu acaba, ne yapabilirdim? Bu aile ne yaşıyor?' Bu çektiğimizin hesabını eninde sonunda öyle veya böyle verecektir. Adalet önünde verecektir. Olan oldu, ölen geri gelmiyor. O vicdansız, o merhametsiz benim torunumu da benim elimden aldı. Ne söyleyeyim ki ben ona?"şeklinde konuştu.