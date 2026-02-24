Hollywood yıldızlarıyla BAFTA’da McVitie’s ve Jacob’s molası

Cumming, Leonardo DiCaprio'ya McVitie's Oaty Hobnob, Rose Byrne'e ise Jacob's Twiglets ikram etti.

Emma Stone, Cillian Murphy, Kylie Jenner, Timothee Chalamet ve Gillian Anderson törende yer alan ünlü isimler arasındaydı.

Tören sunucusu İskoç oyuncu Alan Cumming, boynuna astığı sepetle Leonardo DiCaprio ve Rose Byrne gibi ünlü konuklara Britanya atıştırmalıklarını sundu.

Yıldız Holding şirketi pladis UK&I'ın ürettiği McVitie's ve Jacob's ürünleri, Londra Royal Festival Hall'da düzenlenen 79. BAFTA Ödül Töreni'nde ikram edildi.

Yıldız Holding şirketlerinden pladis UK&I'ın ürettiği McVitie's ve Jacob's ürünleri, 79.İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri (BAFTA) için Londra'daki Royal Festival Hall'da düzenlenen törende sinemanın efsaneleriyle buluştu.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Dünyaca ünlü sinema oyuncuları Emma Stone, Cillian Murphy, Kylie Jenner, Timothee Chalamet, Robert Aramayo, Gillian Anderson ve Jesse Buckley'in de yer aldığı unutulmaz gecede, törenin sunuculuğunu İskoç oyuncu Alan Cumming üstlendi. Cumming, boynuna astığı sepetle izleyicilerin arasına girerek Britanya'nın ikonik lezzetlerini ünlü konuklara ikram etti.

BAFTA’da McVitie’s ve Jacob’s molası

Leonardo DiCaprio'ya McVitie's Oaty Hobnob, Rose Byrne'e ise Jacob's'un sevilen ürünlerinden Twiglets'i sunan Cumming'in, ünlü sanatçılarla eğlenceli sohbeti salonda kahkahalarla karşılandı. Cumming, lezzetli atıştırmalıklarla dolu sepeti Rose Byrne-Bobby Cannavale çiftine hediye ederek, töreni sunmaya devam etti.

Yaklaşık iki asırlık Britanya atıştırmalık mirasını temsil eden geleneksel lezzetlerin BAFTA sahnesinde popüler kültürle buluştuğu bu anlar salonda keyifli bir atmosfer oluşturdu.