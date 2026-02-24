Depremde evlerini kaybettikten sonra devletin yaptığı köy evlerinde ilk iftarlarını açtılar

Osmaniye Toprakkale'de bulunan Arslanpınar Köyü'nde yaşayan Örsdemir Ailesi'nin müstakil evi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar aldı. Aile, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı köy evlerinin kurasına katıldı. Çifte kurada aynı köyde olan 3+1 ve bahçeli olarak yapılan köy evi çıktı. Aile hiç zaman kaybetmeden yeni evlerine taşındı. Devletin çok sağlam ev yaptığını dile getiren Kıyasettin Örsdemir (56), "Temelinden binanın tamamlanmasına kadar buradaydım. Eğer ben yapmış olsaydım bu kadar sağlamlıkta bir ev yapamazdım. Yeni evimiz de ilk Ramazan'ı karşılamanın sevincini yaşadık. Bahçeme çeşitli meyve ağaçları ve çiçekleri ekeceğim. Keyifle çalışıyorum. Kullandıkları kaliteli malzemeleri gözlerimle gördüm, inşallah olmaz ama deprem olsa da evden çıkmam. Yeni yuvamıza o kadar güveniyorum" diye konuştu.

Ev hanımı Sendegül Örsdemir, "Her zaman devletimize güvendik. Çünkü arkamızda Cumhurbaşkanımız vardı. O hangi sözü verdiyse yerine getirir. En büyük hayalim bir köy evimin olmasaydı. Hayalim de ötesinde bir eve sahip oldum. İçi ferah ve çok güzel" dedi.

Haber: Murathan Yıldırım