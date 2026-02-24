17 yıllık kayıp dosyası cinayet çıktı: Ebru Koyuncu'nun cesedi eski eniştesinin bahçesinde bulundu

Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda, Ebru Koyuncu'nun eski eniştesi Ufuk Köse ile yaklaşık 3 yıl süren yasak ilişki yaşadığı, bu ilişkiden hamile kaldığı ve hamileliğin ortaya çıkmasının ardından ortadan kaybolduğu belirlendi.

Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde oturan Münevver Koyuncu (60), 1 Ekim 2025 günü saat 21.00 sıralarında jandarmaya başvurarak kızı Ebru Koyuncu'nun 2009 yılı Aralık ayında evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadığını bildirdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2009 yılından bu yana kayıp olan Ebru Koyuncu ile ilgili yürütülen soruşturmada cinayet itirafı geldi.İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir bahçede yapılan kazıda kemik ve kafatası parçaları bulundu. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

ABLASI VE ESKİ ENİŞTESİYLE BİRLİKTE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçleri aile içinde cinayet işlenmiş olabileceği ihtimalini değerlendirerek soruşturmada gizlilik kararı alındı. Tanık beyanları ve saha çalışmaları sonucunda Ebru Koyuncu'nun ablası F.K., eski eniştesi Ufuk Köse ile üvey kardeşleri M.K. ve A.K. tarafından öldürülmüş olabileceğine yönelik makul şüphe oluştu. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla; Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan F.K., İzmir'de bulunan Ufuk Köse ve M.K. ile Manisa'da bulunan A.K., 23 Şubat'ta Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.