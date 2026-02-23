İstanbul iftarda kilit! Trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı
Haftanın ilk gününde iftar saatine doğru İstanbul’da trafik çilesi zirve yaptı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelinde yoğunluk yüzde 81 olarak ölçüldü. Yenibosna D-100 Karayolu’nda araçlar adım adım ilerlerken, uzun kuyruklar oluştu; işten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine ulaşmakta güçlük çekti.
Giriş Tarihi:
İstanbul'da haftanın ilk günü iftar öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü.
Yenibosna D-100 Karayolu'nda araçlar güçlükle ilerlerken, uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.