Elçin Sangu'nun evinin işlerini yapan usta ünlü oyuncuya dava açtı

Elçin Sangu DAVA AÇTIKTAN SONRA NELER YAŞANDI? Dava açacağımı öğrenince hesabıma apar topar 21 Bin TL para gönderdiler. Ben de avukatıma danışarak bu parayı onlara iade ettim. Eğer hatalı olmasalar, alacağımın olduğunu bilmeseler, bana neden dava açacağım dediğim için para göndersinler? Onlar da biliyor bana borçlu olduklarını. Benim alacağım 92 Bin TL iken kendileri 21 Bin TL ödeyerek bu işten sıyrılmak istediler. Baktılar ki ben kabul etmiyorum, bana iftira atmaya çalıştılar. Eksik yapmışım gibi göstermeye çalıştılar. Asla böyle bir şey yok. Bu arada Elçin Hanım'ın bahçesinde yaptırdığı işlerden dolayı Beykoz Belediyesi kaçak diyerek mühürlemiş. Buna rağmen bana mühürlü yere kış bahçesi yaptırmaya kalktı. Belediye kararını bile tanımadılar. Ancak iftira atıyorlar paramı vermemek için. Diğer davalı oldukları Celal Bey'den önce alacak davası açmıştım. İkimize de iftira atıp, paramızı vermek istemiyorlar. Elçin Hanım'ın evinin bahçesine hakim, avukatlar ve bilirkişi gelerek inceleme yaptılar. O gün ben de ordaydım. Elçin Hanım, beni görünce hakim ve avukatların önünde üzerime saldırdı ve beni kovdu. Halbuki mahkeme kararıyla inceleme için gitmiştik. Oradaki herkes Elçin Hanım'ın bu saldırganlığına şaşırdı. Bana bağırınca avukatı Elçin Hanım'ı uyarmak zorunda kaldı.

Balı, Eşim hayatta olmadığını, 3 çocuğundan birinin down sendromlu olduğunu, kendisinin inşaat işçisi olduğu ve gecekonduda oturduğunu ifade etti KEŞİFTE POLİS EŞLİK ETTİ 2. kez mahkeme bilirkişi gönderdiğinde de hakime, Elçin Hanım bana saldırıyor, tahrik edici cümleler kuruyor diyerek keşif sırasında polisin de eşlik etmesini talep ettim. Hakim bey bu isteğini kabul etti ve 2025 Ocak ayında polis eşliğinde keşif yapıldı. Mahkememiz halen devam ediyor. Bu süreçte çok yıprandım. Eşim hayatta değil. Benim 3 çocuğum var. Biri Down sendromlu, oğlum bakımıma muhtaç. Ben inşaat işçisiyim. Gecekonduda oturuyorum. Çocuklara benden başka bakacak kimse yok. Maddi olarak zor bir süreçteyim. Devletimiz bana oğlum için engelli parası veriyor. Belediyemiz de yemek veriyor. Zaten evimi gelip görseniz beni anlarsınız. Ben helal para kazanmak için emeğimle Elçin Hanım'ın evinde 7 ay çalıştım. Hak ettiğim parayı vermemek için 5 yıldır uğraştırıyorlar. Sosyal medyasında emekten, haktan ve adaletten bahsediyor ama benim gibi emekçi birinin parasını vermiyor. Bir de güya ona hakaret etmişim diye bana dava açmış.