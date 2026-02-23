Annesine ciğerini verdi 6 yıllık bekleyiş sona erdi

Bursa'da 6 yıldır Hepatit B'ye bağlı siroz ve karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden 2 çocuk annesi İlknur Güler (58), ameliyata saatler kala gelen organ bağışıyla hayata tutundu. Hastalığın son evresine gelen Güler için nakil kararı alınırken, kızı Buse Güler (22) annesine donör olmak için gönüllü oldu. Tetkikler tamamlandı, ameliyat günü belirlendi. Anne ve kızı umutla operasyon saatini bekliyordu.

ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIYOR

Ancak nakil ameliyatına saatler kala ise Çanakkale'den gelen bir haber her şeyi değiştirdi. Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesi organ bağışında bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın listesinde ilk sırada yer alan İlknur Güler'e uygun karaciğer bulundu. Bunun üzerine Buse Güler'in donör ameliyatı iptal edildi. "Ciğerim yenilenir ama annem yenilenmez" diyen evladın duası karşılık buldu. Kızı annesine can olmak için ameliyat masasına hazırlanırken, gece yarısı gelen organ bağışı haberiyle kader değişti. 6 yıllık bekleyiş, ameliyata saatler kala gelen mucizeyle sona erdi; bir anne yeniden hayata tutundu. Buse Güler, "Tam donör olacaktım ki anneme başkası umut oldu. Organ bağışı gerçekten hayat kurtarıyor" dedi. Güler ailesi, yaşadıkları mucizenin ardından tüm organlarını bağışlama kararı aldı.

MUTLULUK YAŞANDI

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Hikmet Aktaş da son evre karaciğer yetmezliğinde kesin tedavinin nakil olduğunu belirterek, bağışın bir aileye yeniden hayat verdiğini söyledi. Anne ve kızın ameliyat öncesi ve sonrası yaşadığı duygu dolu anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.