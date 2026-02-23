AK Parti’den gönül seferberliği! Balkanlar-Suriye ve Gazze’de iftar sofraları kuruldu

AK Parti'li belediyeler olarak Türkiye'nin dört yanında kurulan sofraları gönül coğrafyasına da taşıdıklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Konya'nın Şam Merkez'de, Erzurum'un Lazkiye'de, Gaziantep'in Halep Merkez'de ve Çorum'un Rif Şam Yarmuk'ta, Sultanbeyli'nin Bosna-Hersek'te gerçekleştirdiği iftar programlarıyla birlikte, birçok belediyemiz de ramazan boyunca iftar programları gerçekleştirecek şekilde Suriye'de ve Gazze'de belediyelerimiz aracılığıyla bereket sofraları, gönül sofraları kuruyoruz. Yine Balkanlar'da, Bulgaristan, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da da iftar çadırları kuruyoruz. Trabzon ve Rize Belediyelerimiz Batum'da iftar sofrası kuruyorlar. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu tüm kardeşlerimizle birlikte yaşatmak için bir seferberlik başlattık. Özellikle İsrail tarafından sistemli bir soykırıma maruz bırakılan mazlumlar diyarı Gazze'de, bayrama kadar iftar sofraları kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hazırlayacağımız bu gönül sofraları, yarınlara uzanan kardeşlik köprümüzün en güçlü temellerini oluşturacaktır."