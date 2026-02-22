Turkuvaz Medya Ramazan'da hem ekranda hem de stüdyoda konuklarını ağırlıyor

İftar çadırındaki yemeklerin lezzetli ve hijyenik olduğu ifade edildi.

Ramazan ayının coşkusu Turkuvaz Medya'da hissediliyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun iftar ve sahur programları, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük ilgiyle takip ediliyor. Turkuvaz Medya stüdyolarına gelerek Hatipoğlu'nun iftar programına katılan seyirciler, programın ardından Turkuvaz Medya'nın kurduğu iftar çadırında oruçlarını açtı. İftar vakti yaklaşırken Nihat Hatipoğlu'nun salona girmesiyle program başladı. Alkışlarla başlayan programda sorular soruldu, cevaplar alındı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programına katılan seyirciler Turkuvaz Medya'da iftar yaptı (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

BİRLİK DUYGUSU

Katılım sağlayan gençlerin enerjisi Hatipoğlu'na da yansırken, akşam ezanının okunmasıyla oruçlar açıldı. Programın ardından seyirciler ve Hatipoğlu, Turkuvaz Medya iftar çadırında yemek yedi.

Gelişim Üniversitesi'nden Muhammed Özen Torun:8 arkadaşımla geldik. Böyle bir programa katıldığım için çok mutluyum. Çocukluğumuz Nihat Hoca ile geçti. İftarda da sahurda da onun programını izlerdik.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde eğitim gören Abdullah Ekrem Üzümcü: Nihat Hocamızla beraber iftarımızı yapmak istedik. Şu an çok mutluyum. Ramazanın maneviyatını yaşamak ve birlik beraberliğimizi sağlamak için geldim.