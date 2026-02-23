Sakarya'da tren durağında kanlı hesaplaşma! Eşini başından vurup intihar etti
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde dini nikahlı eşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Recep Kurtboz (54), tren istasyonu durağında Nurcan G.’yi (49) başından vurduktan sonra aynı silahla kendine ateş etti. Hastaneye kaldırılan Kurtboz hayatını kaybederken, ağır yaralı kadının tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Recep Kurtboz, tren istasyonu durağında dini nikahlı eşi Nurcan G.'yi tabancayla başından vurdu ve ardından aynı silahla kendini vurdu.
- Recep Kurtboz hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.
- Ağır yaralanan Nurcan G., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve hayati tehlikesi devam ediyor.
- Olay saat 22.30 sıralarında Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Menekşe Sokak üzerindeki tren istasyonu durağı yanında meydana geldi.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TREN DURAĞINDA EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Olay, saat 22.30 sıralarında Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Menekşe Sokak üzerindeki şehir içi tren istasyonu durağı yanında meydana geldi. Recep Kurtboz, dini nikahlı eşi Nurcan G. İle tartıştı. Kısa sürede sonra belinde taşıdığı tabancayı çıkaran Kurtboz, Nurcan G.'yı başından vurdu. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, kurtbol aynı silahla kendisini vurarak intihara kalkıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen Kurtboz ve Nurcan G., ambulansla götürüldü. Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Kurtboz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan G.'nin ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.