Sakarya'da tren durağında kanlı hesaplaşma! Eşini başından vurup intihar etti

Sakarya'da dini nikahlı eşini başından vurup intihar etti. (Görseller DHA'dan alınmıştır)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen Kurtboz ve Nurcan G., ambulansla götürüldü. Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Kurtboz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan G.'nin ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.