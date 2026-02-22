Ramazan’da şarlatan ve üfürükçülere darbe: 5 sosyal medya hesabına erişim engeli

Kendisini "metafizik uzmanı Umut Pak" olarak tanıtan bir başka kişinin ise "Tılsımlı gömlek" adı altında ürün pazarladığı belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Ramazan ayında vatandaşların dini duygularını istismar eden şarlatan ve üfürükçülere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda büyü, muska ve sözde metafizik hizmetleri adı altında faaliyet yürüttüğü belirlenen 5 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Kurulun incelemesinde, dolandırıcılık niteliği taşıyan faaliyetler yürüten kişilerin gerçek kimliklerini gizlediği belirlendi. Kimlikte adı "Jemal Jumakulyyeva" olan kişinin sosyal medyada "medyum Seyfullah hoca" mahlasıyla hareket ettiği tespit edildi. Söz konusu şarlatanın, "aşk büyüsü" ve "bağlama büyüsü" gibi vaatlerle vatandaşlardan para topladığı saptandı.

"TILSIMLI GÖMLEK" VAADİ

Bir başka üfürükçünün ise kendisini "metafizik uzmanı Umut Pak" olarak tanıttığı ve "Tılsımlı gömlek" adı altında sözde bir ürün pazarladığı belirlendi. Şahsın, bu gömlekle "üç harflilerden muzdarip olanlar, bedene hapsolmuş kötü ruhlar, korkmalar ve hayatta devam eden başarısızlıkları" sonlandırdığını iddia ederek para talep ettiği kaydedildi.