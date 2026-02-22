Ramazan’da şarlatan ve üfürükçülere darbe: 5 sosyal medya hesabına erişim engeli
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Ramazan ayında büyü, muska ve sözde metafizik hizmetler adı altında dini duyguları istismar eden şarlatan ve üfürükçülere müdahale etti. “Aşk büyüsü”, “bağlama büyüsü” ve “Tılsımlı gömlek” vaadiyle para toplayan 5 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ise vatandaşları cinci ve üfürükçülerin tuzağına düşmemeleri konusunda uyardı.
Hızlı Özet Göster
- Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, dini duyguları istismar ederek büyü ve muska hizmeti sunduğu tespit edilen 5 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.
- İncelemelerde, "medyum Seyfullah hoca" mahlasını kullanan Jemal Jumakulyyeva'nın "aşk büyüsü" vaadiyle para topladığı saptandı.
- Kendisini "metafizik uzmanı Umut Pak" olarak tanıtan bir başka kişinin ise "Tılsımlı gömlek" adı altında ürün pazarladığı belirlendi.
- Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, vatandaşları sihir ve büyü gibi işlerle uğraşanlara itibar etmemeleri konusunda uyardı.
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Ramazan ayında vatandaşların dini duygularını istismar eden şarlatan ve üfürükçülere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda büyü, muska ve sözde metafizik hizmetleri adı altında faaliyet yürüttüğü belirlenen 5 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Erişime kapatılan hesapların "medyumseyfullahhoca com, profesyonelmedyum net, sevgihoca com, medyumseyitali wordpress.com, ucretsizbakimyapanhocalar com" olduğu açıklandı.
SAHTE KİMLİK, SAHTE VAAT
Kurulun incelemesinde, dolandırıcılık niteliği taşıyan faaliyetler yürüten kişilerin gerçek kimliklerini gizlediği belirlendi. Kimlikte adı "Jemal Jumakulyyeva" olan kişinin sosyal medyada "medyum Seyfullah hoca" mahlasıyla hareket ettiği tespit edildi. Söz konusu şarlatanın, "aşk büyüsü" ve "bağlama büyüsü" gibi vaatlerle vatandaşlardan para topladığı saptandı.
"TILSIMLI GÖMLEK" VAADİ
Bir başka üfürükçünün ise kendisini "metafizik uzmanı Umut Pak" olarak tanıttığı ve "Tılsımlı gömlek" adı altında sözde bir ürün pazarladığı belirlendi. Şahsın, bu gömlekle "üç harflilerden muzdarip olanlar, bedene hapsolmuş kötü ruhlar, korkmalar ve hayatta devam eden başarısızlıkları" sonlandırdığını iddia ederek para talep ettiği kaydedildi.
Ayrıca verdiği bir röportajda bu gömleğin Osmanlı döneminde padişahlar ve şehzadeler için hazırlanan tılsımlı gömleklerle aynı ilimler kullanılarak yapıldığını öne sürdüğü ifade edildi.
DİYANET'TEN NET UYARI
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu ise müminlerin sihir ve büyü kapsamında değerlendirilecek her türlü davranıştan uzak durması gerektiğini vurguladı.
Kurul açıklamasında, "Bu tür işlerle meşgul olanlara asla itibar etmeyin. Cinci ve üfürükçülerin tuzağına düşmeyin. Kendinizi çaresiz hissettiğinizde çare olarak alacağınız tıbbi desteğin yanı sıra Hz. Peygamber'in öğrettiği dualarla Allah'a sığının" ifadelerine yer verdi.