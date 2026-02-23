İstanbul Valiliği'nden "kuduz vakalarında patlama" iddialarına yanıt: 'Gerçeği yansıtmamaktadır'

Tedbir aşılamalarının bir kısmı sahipsiz sokak hayvanı saldırısı sonucu, bir kısmı ise sahipli hayvanların tırmalama ve salya bulaşması gibi sebeplerle yapıldı.

İstanbul'da son kuduz vakası 2007 yılında görüldü ve bu tarihten beri herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmadı.

Çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medyada dolaşıma sokulan "İstanbul'da kuduz vakalarında patlama"başlıklı haberlere ilişkin İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından yapılanpaylaşımda iddiaların asılsız olduğu ve son kuduz vakasının 2007 yılında yaşandığı belirtildi.

İstanbul Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklama (Fotoğraf: Sosyal Medya)

"2007'DEN BERİ KUDUZ TEŞHİSİ KONMADI"

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Çeşitli medya ve sosyal medya mecralarında 'İstanbul'da Kuduz Vakalarında Patlama' şeklinde haber, yayın ve paylaşımlar yapılmaktadır. İstanbul'da yapılan kuduz aşısı sayıları baz alınarak yapılan bu haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul'da son kuduz vakası 2007 yılında görülmüştür. Bu tarihten beri, şehrimizde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmamıştır.

123 BİNDEN FAZLA HAYVAN AŞILANDI

Açıklamanın devamında; "2025 yılında İstanbul genelinde toplam 123 bin 538 kuduz aşısı uygulanmış olup, bu uygulamaların tamamı, tedbir amacıyla yapılan aşılarıdır. Tedbir aşılamalarının bir kısmı sahipsiz sokak hayvanı saldırı sonucu, bir kısmı ise sahipli hayvanların tırmalama, salya bulaşması vb. sebeplerle oluşan durumlarda uygulanmıştır"ifadeleri kullanıldı.