Çatalca’da kadın cinayeti: Otobüs durağında eşini başından vurarak öldürdü

Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan S.Ü.'nün önce bir iş yerine, ardından evine gittiği tespit edildi. JASAT ekipleri ve polis tarafından düzenlenen operasyonda, evde bulunan zanlı kısa süren direnişin ardından gözaltına alındı.

ACILI KARDEŞ KONUŞTU

Cenazeyi teslim almak üzere Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Olcay İnce, çiftin uzun süredir sorunlar yaşadığını söyledi. 1999 yılından bu yana evli olduklarını belirten İnce, "bugün de kız kardeşim öldü"ifadelerini kullandı.

İnce,"Daha önce bir evladını motosiklet kazasında kaybetmişti. Bugün de kız kardeşim öldü. Dişçiye gitmek için durakta beklerken gelip kafasından vuruyor. Bir kadın durakta bu şekilde katledilmez."dedi.