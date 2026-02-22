Çatalca’da kadın cinayeti: Otobüs durağında eşini başından vurarak öldürdü
İstanbul Çatalca’da kadın cinayeti… Binkılıç Atatürk Mahallesi’nde otobüs durağında diş randevusuna gitmek için bekleyen Gülten Ürkmez, eşi S.Ü. tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan zanlı, JASAT ve polis ekiplerinin operasyonuyla evinde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet sonrası konuşan acılı kardeş, “Bir kadın durakta bu şekilde katledilmez.” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.
İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir kadın, otobüs durağında eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay, Binkılıç Atatürk Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi.
TARTIŞMA SONRASI EVİ TERK ETTİ
Alkol aldığı iddia edilen S.Ü.'nün, eşi Gülten Ürkmez ile yaşadığı şiddetli tartışmanın ardından evi terk ettiği, üç gün boyunca eve dönmediği öğrenildi.
DURAKTA SİLAHINI ATEŞLEDİ
Diş randevusuna gitmek için otobüs durağında bekleyen Gülten Ürkmez'in yanına gelen S.Ü., yanında taşıdığı silahla ateş açtı. Başından vurulan Ürkmez, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Silah sesleri üzerine mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülten Ürkmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken, Ürkmez'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CANİ KOCA YAKALANDI
Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan S.Ü.'nün önce bir iş yerine, ardından evine gittiği tespit edildi. JASAT ekipleri ve polis tarafından düzenlenen operasyonda, evde bulunan zanlı kısa süren direnişin ardından gözaltına alındı.
ACILI KARDEŞ KONUŞTU
Cenazeyi teslim almak üzere Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Olcay İnce, çiftin uzun süredir sorunlar yaşadığını söyledi. 1999 yılından bu yana evli olduklarını belirten İnce, "bugün de kız kardeşim öldü"ifadelerini kullandı.
İnce,"Daha önce bir evladını motosiklet kazasında kaybetmişti. Bugün de kız kardeşim öldü. Dişçiye gitmek için durakta beklerken gelip kafasından vuruyor. Bir kadın durakta bu şekilde katledilmez."dedi.
BUGÜN DEFNEDİLECEK
Otopsi işlemleri tamamlanan Gülten Ürkmez'in cenazesi ailesine teslim edildi. Ürkmez'in cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Çatalca Binkılıç'ta toprağa verileceği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.