Bağdat Caddesi canavarı! 25'lik Berkay'ı hayattan koparan Azad Baran sabıkalı çıktı: "Hem ehliyetsiz hem alkollüydü" iddiası

ÖNCE ÇARPTI SONRA ARAÇTAN İNİP KAÇTI İddiaya göre kaza yaptığı esnada arkadaşlarıyla yarış halinde olan sürücü Azad Baran H. (23) panikle araçtan inerek kaçmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.







"HEM EHLİYETSİZ HEM DE ALKOLLÜYDÜ" İDDİASI



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Acılı Şengel ailesinin avukatı SABAH'a verdiği demeçte, sabıkalı sürücü Azad Baran H. için "İddiaya göre daha önce ehliyetine el konulduğu için ehliyetsiz araç kullanıyor. Şüphelinin alkollü olması ve kaçarak alkolün etkisinin geçmesini beklemiş olması muhtemel. Görgü tanıklarının ifadesiyle oluşan ön raporda tam kusur sürücüye veriliyor. Bizler işin takipçisi olacağız. Adalet arayışımızı sürdüreceğiz" dedi.