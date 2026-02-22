Bağdat Caddesi canavarı! 25'lik Berkay'ı hayattan koparan Azad Baran sabıkalı çıktı: "Hem ehliyetsiz hem alkollüydü" iddiası
Bağdat Caddesi'nde 25 yaşındaki yazılım mühendisi Berkay Şengel'i hayattan koparan trafik magandası Azad Baran sabıkalı çıktı. Tutuklanan Baran'ın 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan 5 kaydının olduğu öğrenildi. Berkay Şengel'in aile avukatı ise sabıkalı sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu için kaçmış olabileceğine dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İstanbul'daki trafik magandalarının yollarda estirdiği terör gencecik canları hayattan koparmaya devam ediyor.
Bağdat Caddesi'nde 19 Şubat Perşembe akşamı evinin yakınlarında yürüyüş yapmaya çıkan 25 yaşındaki yazılım mühendisi Berkay Şengel, yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen bir aracın çarpması sonucu yola savruldu.
ÖNCE ÇARPTI SONRA ARAÇTAN İNİP KAÇTI
İddiaya göre kaza yaptığı esnada arkadaşlarıyla yarış halinde olan sürücü Azad Baran H. (23) panikle araçtan inerek kaçmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan genç mühendis kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Şengel'in cenazesi dün Karacaahmet Camii'nde kılınan ikindi namazını müteakip toprağa verildi.
5 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanan sürücü Azad Baran H.'nin (23) 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'kasten yaralama'dan 5 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
"HEM EHLİYETSİZ HEM DE ALKOLLÜYDÜ" İDDİASI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Acılı Şengel ailesinin avukatı SABAH'a verdiği demeçte, sabıkalı sürücü Azad Baran H. için "İddiaya göre daha önce ehliyetine el konulduğu için ehliyetsiz araç kullanıyor. Şüphelinin alkollü olması ve kaçarak alkolün etkisinin geçmesini beklemiş olması muhtemel. Görgü tanıklarının ifadesiyle oluşan ön raporda tam kusur sürücüye veriliyor. Bizler işin takipçisi olacağız. Adalet arayışımızı sürdüreceğiz" dedi.