Anadolu Otoyolu’nda gece yarısı faciası! 17 araç birbirine girdi
Sakarya’da Anadolu Otoyolu Arifiye mevkisinde 17 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Yolcu otobüsü, TIR, minibüs ve otomobillerin peş peşe çarpıştığı kazanın ardından Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.
- Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda 17 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
- Kazada yolcu otobüsü, TIR, minibüs, otomobil ve ticari araçlar arka arkaya çarpıştı.
- Kazada 7 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
- Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
- Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışma yürütürken kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
Sakarya'da Anadolu Otoyolu geçişinde 17 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı.
17 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Kaza, saat 23.30 sıralarında Anadolu Otoyolunun Arifiye ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden yolcu otobüsü, TIR, minibüs ve otomobil ile ticari araçlar arka arkaya kaza yapan araçlara çarptı. 17 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolunun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri Ankara istikametine gidecek olan sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Ekiplerin araçları kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.